Atlético-GO se recupera e vence Iporá com gol de falta de Alípio

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida ocorreu no estádio Ferreirão, em Iporá (GO).

ÁRBITRO: Elmo Resende (GO), auxiliado por Márcio Soares (GO) e Adaílton Fernando (GO)

Depois de sofrer com a derrota no primeiro clássico do ano para o Vila Nova, o Atlético-GO deu uma respirada na má fase e venceu a primeira no Campeonato Goiano, por 1 a 0, sobre o Iporá, com gol do atacante Alípio, que balançou às redes pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

O time atleticano assumiu a liderança do Grupo B, agora com três pontos ganhos, já que Aparecidense e Goianésia empataram seus jogos e ficaram com apenas dois pontos cada. O Iporá é o lanterna do Grupo A com apenas um ponto ganho.

A próxima partida do Iporá será contra a Aparecidense, no estádio Ferreirão, ás 16h30, no domingo (05). No mesmo dia, o Atlético-GO também entra em campo e o adversário será o Goiás, ás 17h, no estádio Serra Dourada.

Jogo começa equilibrado, mas é o Atlético quem marca

A partida entre Atlético-GO e Iporá foi bem equilibrada no seu início e também muito pegado. Logo nos primeiros minutos, já se via muitas faltas acontecer e o primeiro cartão amarelo da partida sair para o volante Betinho, do Atlético.

A primeira boa chance surgiu em cabeçada do zagueiro Bonfim, mas mandando a redonda pela linha de fundo. Johnny respondeu para o Iporá em boa finalização que tirou tinta da trave do gol de Kléver. A equipe do Lobo Guará estava aos poucos começando a gostar da partida.

O Iporá seguia com uma boa posse de bola e quase marcou em cabeçada do atacante Paulo Henrique, após levantamento de Rodrigo Alves. O Atlético precisava responder e o jogo parecia ser melhor para os zagueiros, tanto que Roger Carvalho foi para o ataque e em uma finalização, quase fez o primeiro.

Parecia difícil de achar um gol na partida, mas ele veio quando Everton Luís fez uma falta perigosa e o atacante Alípio, que estava sumido na partida, bateu com capricho e fez o primeiro gol do Atlético no Campeonato Goiano.

Ainda deu tempo de Júnior Viçosa receber a bola com o gol aberto, mas perder uma boa oportunidade de marcar o segundo gol do Dragão na temporada. Jorginho chegou à balançar as redes também, mas estava em posição irregular.

Iporá reage no ataque, mas não consegue empatar a partida

A equipe do Iporá fez de tudo para tentar surpreender o Atlético e colocou seu time bem ofensivo. A equipe rubro-negra não conseguia ter mais a posse de bola que desejava e o Iporá quase marcou com Jean Batista pegando a sobra de bola, mas ela foi pra fora.

O Atlético seguia com dificuldades na partida, mas aí apareceu um lance polêmico. Johnny Dias invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Bonfim dentro da área pedindo pênalti, mas o juiz entendeu que foi simulação e expulsou o jogador, que já tinha um amarelo.

Mesmo com a expulsão, o Atlético estava morno no jogo. O Iporá continuou pressionando a equipe atleticana em busca do gol de empate e ele quase veio quando Vinícius Leite fintou o goleiro, e fez o gol do Iporá, porém, o bandeira marcou impedimento.

Ao final da partida, comemoração no Atlético pela vitória, indignação do Iporá com a arbitragem da partida e cautela para Marcelo Cabo, que mesmo feliz com o resultado, ainda espera uma evolução maior do Atlético-GO.