Volta Redonda sofre dois gols no fim e apenas empata com Portuguesa-RJ pelo Carioca

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em volta Redonda Público presente: 2.180 | Pagante: 1.860 |Renda: R$ 20.400,00

Empate com gosto de derrota. Na noite desta quinta-feira (2), o Volta Redonda enfim reencontrou sua torcida no Raulino de Oliveira. Diante da Portuguesa-RJ, o duelo prometia um bom jogo, mas com leve favoritismo por parte dos donos da casa na segunda rodada do Campeonato Carioca.

Com gols de Diego Souza, David Batista e Marcelo, os mandantes abriram 3 a 1 mas nos acréscimos do segundo tempo, sofreram dois e deixaram a vitória escapar; Allan, Sosa e Belarmino marcaram para a Lusa Carioca.

O Tricolor de Aço volta a campo na próxima segunda-feira (6) diante do Bangu novamente no Raulino de Oliveira. Válido pela terceira rodada do Estadual, o confronto tem início às 19h30min. Já a Lusa Carioca joga no domingo (5) contra o Fluminense em Los Larios, na Baixada também às 19h30min.

Allan abre o placar, mas Diego Souza empata com golaço

Sem mudanças em relação ao time titular diante do Resende na estreia, o Voltaço foi a campo com: Douglas Borges; Henrique, Maílson, Luan e Cristiano; João Cleriston, Marcelo, Higor Leite, Diego Souza e Pipico; David Batista.

Sob tempestade em Volta Redonda, os mandantes tiveram a primeira oportunidade após cabeçada de David Batista, mas a finalização saiu por cima. Na sequência, a Lusa Carioca abriu o placar com o atacante Allan, que aproveitou rebote na pequena área e estufou as redes ainda no início da primeira etapa.

Afobado após o gol, o Voltaço pecava nas investidas ofensivas. Já se aproximando dos acréscimos, Diego Souza pegou na entrada da área e marcou um golaço no Raulino de Oliveira, inflamando a torcida tricolor em Volta Redonda.

Após golaço, Diego Souza comemorou muito o gol de empate tricolor | Foto: Yuri Bandeira/Saída de Bola

Voltaço entra a mil por hora, abre 3 a 1, mas cede empate no fim

Logo no primeiro lance da etapa complementar, uma jogada ensaiada desde a saída de bola quase resultou em gol para os donos da casa: João Cleriston lançou bola longa para Maílson, que escorou no pé de Diego Souza, mas o camisa 10 finalizou na trave.

Mais ligado, o Tricolor de Aço conseguiu assumir a liderança no marcador aos quatro minutos: Pipico cobrou falta, o goleiro Moretto não conseguiu segurar e na sobra, David Batista só empurrou para o fundo das redes.

Depois do gol, o Voltaço se retraiu no setor defensivo, esperando a Portuguesa-RJ. Sem criatividade, a Lusa Carioca não pressionava e os mandantes levavam perigo nos contra-ataques. Aos 38 minutos, a zaga adversária afastou mal e da entrada da área, Marcelo finalizou com perfeição ampliando o marcador para 3 a 2 no Raulino.

Na sequência, a equipe mandante manteve o posicionamento recuado já com o jogo ganho. Bem postados, não sofriam perigo até os acréscimos da etapa complementar. Primeiro, Sosa descontou para os visitantes após cruzamento completado na segunda trave e no último lance, após bate-rebate na área, o lateral-direito Belarmino frustrou os 2.180 presentes no Raulino ao igualar o marcador.

Final de jogo e o Voltaço segue sem vencer no Carioca, começando a complicar suas ambições de avançar à fase mata-mata. A equipe ocupa a terceira colocação com dois pontos, ao lado da própria Portuguesa-RJ, atrás do líder do Grupo B Fluminense, com seis e do Vasco com três.