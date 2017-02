Wallyson brilha, Vila Nova goleia  Anápolis e permanece 100% no Campeonato Goiano

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Breno Souza (GO) apitou a partida, auxiliado por Bruno Pires (GO) e Alexandre Hume (GO)

Wallyson vai conquistando a torcida do Vila Nova a cada jogo que passa. Na noite dessa quinta-feira (02), o Tigrão goleou o Anápolis no estádio Serra Dourada por 3 a 0 com dois gols e uma assistência do atacante, para a festa do torcedor colorado presente no Serra Dourada.

Com o resultado, o Vila Nova é o único time do campeonato à vencer duas partidas seguidas no torneio e estar com 6 pontos na tabela, ainda na liderança do Grupo A. Já a equipe do Anápolis, é o lanterna do Grupo B com apenas um ponto ganho.

A próxima partida do Tigrão será contra o Goianésia, novamente no estádio Serra Dourada, na segunda-feira (06), às 20h. O Galo da Comarca viajará para Catalão, onde irá enfrentar o CRAC, no estádio Genervino da Fonseca, no domingo (05), às 17h.

Vila Nova domina Anápolis no ataque e sai na frente

A equipe do Vila Nova começou a partida disposta a fazer de tudo para fazer uma boa atuação diante do seu torcedor e vencer o Anápolis, no Serra Dourada. O time visitante queria tentar surpreender e tentou no início algumas jogadas de ataque com Lucas Sotero e Felipe Baiano.

A primeira chance de perigo veio para o time da casa quando Hiroshi cruzou para Wallyson, mas o atacante mandou a bola por cima do gol. Apesar da chance perdida, o jogador colorado não desistiu e após receber passe de Maguinho, bateu no ângulo do goleiro João Vitor.

O Anápolis seguia tentando chegar no ataque, mas sem sucesso para concluir as jogadas. A equipe do Vila Nova quase marcou o segundo em chute de fora da área de PH, mas a bola foi pela linha de fundo raspando a trave do goleiro do Anápolis.

Teve tempo até de ter gol anulado para o Tigrão quando Marcos Serrato pegou o rebote do goleiro João Vitor. O final do primeiro tempo veio com muitos aplausos do torcedor vilanovense, mas o melhor estava para vir na etapa final.

Wallyson define a partida no segundo tempo

O segundo tempo no Serra Dourada começou morno entre as duas equipes e só foi começar a pegar fogo quando o Anápolis criou sua primeira oportunidade em um chute de cobertura de Douglas, que quase surpreendeu o goleiro Wendell.

Apesar disso, a noite era de Wallyson. O jogador deu uma caneta no jogador Hélder e já mostrava que estava com vontade de fazer mais. Isso ficou comprovado quando o goleiro Wendell bateu tiro de meta, Matheus Anderson desviou de cabeça para Wallyson, que só fuzilou para a rede. Era o segundo dele no jogo.

A equipe tricolor sentiu o gol e pouco chegou ao ataque, facilitando o trabalho da defesa colorada na partida. O golpe final veio quando, novamente Wallyson, cruzou na área para o zagueiro Bruno cabecear a bola para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Vila Nova.

Os minutos finais foram apenas de tranquilidade para o Vila Nova, que controlava o jogo em todos os sentidos. Patrick entrou no lugar de Marcos Serrato nos acréscimos para dar uma instabilidade defensiva e impedir o Galo de fazer qualquer ataque. Tudo deu certo para o time de Mazola Júnior, que saiu facilmente com os três pontos.