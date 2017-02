Treinador do Volta Redonda lamenta desatenção nos minutos finais em novo empate no Carioca

Voltaço segue sem vencer jogos oficiais com Cairo Lima | Foto: Felipe Rodrigues/Especial à VAVEL Brasil

O doloroso empate do Volta Redonda diante da Portuguesa-RJ nesta quinta-feira (2) ficará entalado no clube e na torcida por um bom tempo. Tentando deixar o confronto para trás, os jogadores que não atuaram no 3 a 3 no Estádio Raulino de Oliveira treinam na tarde desta sexta-feira (3)

No fim de semana, treinos para todos na parte da manhã de sábado e domingo. O Tricolor de Aço volta a campo na segunda-feira, 06 diante do Bangu novamente no Raulino às 20h, buscando o primeiro resultado positivo no Campeonato Carioca.

Lamentando o resultado, o treinador Cairo Lima não responsabilizou nenhum jogador pelo placar. “Futebol é assim, estávamos com o jogo na mão e deixamos escapar. Tivemos mais volume, buscamos mais o resultado e nos últimos cinco minutos quase até perdemos o jogo. Vida que segue, o grupo tem se entregado de uma maneira fantástica e vamos fazer o necessário para buscar a vitória na próxima partida”, comentou.

Mais de 2.000 torcedores estiveram no Estádio da Cidadania para acompanhar a estreia tricolor em casa na temporada. A equipe abriu 3 a 1, mas sofreu dois gols nos últimos minutos e acabou ficando apenas no empate com a Lusa Carioca.

O clima no vestiário depois do empate era de muito abatimento segundo Cairo. “Tivemos a chance de fazer o quarto no contra-ataque, mas não finalizamos bem. Tomamos gols nos minutos finais, mas eles não tiram o mérito de toda a caminhada”, complementou o treinador.

Torcida apoiou o Voltaço durante todo o confronto, mas resultado ficou apenas no empate | Foto: Pedro Henrique Guimarães/VAVEL Brasil

Cairo prega responsabilidade para os três jogos restantes

Tendo Bangu, Vasco e Fluminense à frente, as próximas três rodadas definirão os dois classificados do Grupo C às semifinais da Taça Guanabara. “O campeonato é curto, mas temos três jogos ainda pela frente. Não tem nada perdido e dependemos apenas de nós mesmos. Temos um grupo forte, reagimos a situações adversas e tenho certeza que o poder de reação será a principal característica desse elenco”, enfatizou Cairo, ainda confiante na classificação.

Após o apito final, a torcida presente no Raulino direcionou vaias ao treinador e aos jogadores. Segundo Cairo, a reação é natural após o placar em Volta Redonda.

“Infelizmente faz parte da cultura brasileira ser medido pelo resultado e não pela performance. Temos que continuar nosso trabalho, sabemos o que temos na mão. Estamos em uma situação mais delicada, mas todos já passamos por momentos adversos na carreira e saímos por cima. Vamos reagir, temos feito isso e só depende da gente”, finalizou o comandante tricolor.

Dos cinco gols sofridos pelo Voltaço até aqui no Estadual, quatro foram de bola parada - sendo um de pênalti e os outros três em jogadas aéreas. A equipe vem reforçando o fundamento nos treinos e espera não sofrer mais com esses lances no decorrer da temporada.