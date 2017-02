CRB e CSA fazem clássico  alagoano no Nordestão

(Foto: Douglas Araújo/CRB)

CRB e CSA entram em campo neste domingo (5) para disputar o primeiro Clássico das Multidões alagoano de 2017. A partida será às 19h, no Rei Pelé e é válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

As duas equipes estão no Grupo D do Nordestão e estrearam na competição de formas distintas. Na primeira rodada, o CRB não saiu de um empate sem gols com o Itabaiana, em Sergipe. O Galo é o terceiro colocado da chave, com um ponto. O CSA fez seu primeiro jogo em casa, contra o ABC, e venceu por 3 a 0. O Azulão é o líder do grupo.

Os técnicos Léo Condé (CRB) e Oliveira Canindé (CSA) fazem mistério e não querem divulgar os times com times com antecedência para a partida.

CRB conta com Neto Baiano para fazer os gols

Estreante em clássicos, o técnico Léo Condé falou sobre a expectativa para o jogo que marca o primeiro de, pelo menos, quatro clássicos marcados para serem disputados na temporada: “ Clássico, de um modo geral, é sempre o jogo mais aguardado pelo torcedor, é o que todo mundo mais espera e vai ter muito clássico neste ano. Que vença o melhor e a gente está trabalhando aqui para conseguir uma grande vitória no domingo. Mas a gente sabe também que do outro lado tem bons profissionais, bons jogadores, e a gente vai ter que ter muita competência para conseguir um resultado positivo e deixar o torcedor regatiano feliz. ”

Após poupar titulares na partida anterior, a tendência é que Gabriel, Clebinho e Neto Baiano voltem ao time. Clebinho ainda tem a sombra de Yuri.

A provável formação do CRB tem: Juliano, Marcos Martins, Boaventura, Gabriel e Diego; Adriano, Jocinei, Yuri (Clebinho) e Sérgio Mota; Maílson e Neto Baiano.

Canindé vai na disputa do bi

No CSA, a tendência é que Alex Henrique perca a vaga para Luís Soares, liberado para jogar no Nordestão. A única baixa certa é o lateral-esquerdo Rafinha, suspenso. Rayro entra. O zagueiro Douglas sofreu uma lesão muscular e pode ser substituído por Thales

A provável escalação tem: Jeferson, Denílson, Leandro Souza, Douglas Marques (Thales) e Rayro; Panda, Everton Heleno, Cleyton e Didira; Luís Soares e Daniel Cruz.

Apita o jogo o árbitro pernambucano Emerson Luiz Sobral, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Cleberson Nascimento Leite, também da federação de Pernambuco. O quarto árbitro será o alagoano Julio Cesar Farias.