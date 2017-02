Santo André apenas empata com Ituano em seu retorno à elite; Novorizontino bate São Bernardo

(Foto: Divulgação/Ituano)

De volta à Série A-1 do Campeonato Paulista após seis anos, o Santo André não teve a estreia dos sonhos na manhã deste sábado (4). Atuando para um bom público no Bruno José Daniel, que já fazia festa nos arredores do estádio antes mesmo do início da partida, o Ramalhão sofreu para arrancar o empate em 1 a 1 diante do Ituano.

O duelo começou tenso, apertado e com poucas oportunidades criadas. A única grande chance do primeiro tempo saiu dos pés de Morato, que carimbou a trave do Santo André. Na segunda etapa, Ronaldo demonstrou oportunismo e inaugurou o marcador deixando o Galo de Itu na frente. Melhor na partida e pressionando os visitantes, a equipe do ABC finalmente chegou ao empate. O garoto Deivid estava há exatos 15 minutos dentro campo, após substituir Henan, e pelo alto, deixou tudo igual, evitando o revés andreense.

Vice líder do Grupo C com um ponto conquistado, o Santo André terá uma verdadeira pedreira pela frente na próxima rodada. O Ramalhão encara no próximo sábado (11) o Corinthians na Arena, às 19h30. Também na segunda colocação, mas do Grupo A com um ponto, o Ituano é outro que encara um gigante paulista na segunda rodada do Paulistão. O Galo recebe no próximo domingo (12) o Palmeiras no Novelli Júnior, também às 19h30.

Dono de uma grande campanha em 2016, São Bernardo é derrotado em Novo Horizonte

Em um confronto repleto de emoções, o Novorizontino venceu o São Bernardo na tarde deste sábado no Estádio Jorge Ismael de Biase. Roberto, Fernando Gabriel e Nilson, marcado pelo gol perdido na final da Copa do Brasil de 2015 quando atuava pelo Santos, marcaram para os donos da casa. O experiente e incansável Edno, e Walterson descontaram para o Bernô.

Em uma tarde onde o forte calor foi um dos principais protagonistas em Novo Horizonte, o equilíbrio técnico entre as equipes também falou mais alto. Mesmo jogando fora de casa, o São Bernardo não se intimidou e atacou na mesma intensidade que a equipe local. Contudo, as grandes oportunidades e os gols saíram apenas nos minutos finais da etapa inicial. Roberto foi quem colocou a equipe da casa na frente aos 40'. De cabeça, Edno igualou tudo quatro minutos depois. Mas ainda sobrou tempo para Fernando Gabriel garantir a vantagem para o Novorizontino.

Mantendo o ritmo alucinante que predominou antes do intervalo, Walterson voltou a deixar tudo igual aos 8' da segunda etapa. Após o empate, o clube do ABC foi pouco ao ataque, e praticamente chamou o rival para seu campo. Aos 35', a pressão do Novorizontino foi recompensada quando Nilson anotou o tento da vitória.

Líder do Grupo C à frente do Santo André, o Novorizontino encara no próximo sábado o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. Já o Bernô, busca sua reabilitação em casa diante do São Bento no Primeiro de Maio, no domingo.