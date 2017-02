River-PI vence Sampaio Corrêa fora de casa em jogo fraco tecnicamente

Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2017, Sampaio Corrêa e River-PI se enfrentaram na noite deste sábado (4), no Castelão em São Lúis, casa da Bolívia Querida. O outro jogo do grupo C, acontecerá amanhã (5) entre Juazeirense e Sport. E em confronto de poucas chances, o River venceu por 1 a 0 com gol de Rodrigo Tiuí.

Com o resultado, o galo piauiense chegou a seis pontos em dois jogos e dormirá na liderança do grupo. Já o Sampaio, amargou sua segunda derrota consecutiva e continua sem pontos na competição. O time piauiense agora volta suas forças para a Copa do Brasil, onde pega o Sete de Dourados-MS fora de casa. Já o Sampaio vai até o sul encarar o São José-RS pela mesma competição

Jogo começou em ritmo lento, muito pela demora para o ínicio da partida, que foi atrasado em 50 minutos, por falta de ambulância no estádio. Os primeiros minutos também foram de jogadas ríspidas e marcação forte das duas equipes. O Sampaio, com maior posse de bola, se mostrava ineficiente na busca pelo gol e esbarrava na boa defesa do River, que procurava oferecer perigo nos contra-ataques puxados principalmente por Osmar e Tety.

Só aos 26’, a primeira jogada de perigo do Sampaio. Valderrama lançou da intermediária defensiva, a bola quicou e enganou o zagueiro Oscar Brizuela, Henrique driblou o goleiro e caiu, não conseguindo alcançar a bola, que saiu pela linha de fundo. A resposta do River veio rápido em chute de Osmar que bateu de longe, para grande defesa de Jean.

Aos 45, não houve jeito, Rodrigo Tiuí, fez bela jogada individual e chutou de fora da área, no ângulo, Jean até tentou alcançar, mas nada pôde fazer para evitar um golaço no Castelão. E não deu tempo de mais nada na primeira etapa, que terminou 1x0 para a equipe visitante.

A segunda etapa, por mais incrível que possa parecer, foi ainda pior que a primeira. Enquanto o Sampaio não chegava no gol, o River cozinhava o jogo trocando passes no meio campo, esperando o tempo passar. Isso só fazia irritar a torcida, que protestava bastante na arquibancada pelo mal desempenho da equipe.

E o que já estava ruim para a Bolívia, ficou ainda pior. Na única chegada perigosa da equipe nos 45 minutos finais, Zada cobrou falta, a bola foi desviada de cabeça no primeiro pau e sobrou para Cleitinho, que de frente para o gol, botou nas redes. Porém o bandeira, marcou impedimento, mesmo com o jogador em plenas condições de jogo. Erro grave que tirou o empate do Sampaio, que não teve mais forças para reagir. Final de jogo. Sampaio Corrêa 0x1 River.