Juventude sai na frente com jogador a menos, mas sofre empate diante do São Paulo-RS

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO, DISPUTADA NO ESTÁDIO ALDO DAPUZZO, EM RIO GRANDE.

Pela segunda rodada do campeonato gaúcho, São Paulo-RG e Juventude se enfrentaram no estádio Aldo Dapuzzo. Na primeira rodada, o São Paulo teve grande desempenho, e assim conquistou os três pontos fora de casa, diante do Passo Fundo. Já o Juventude ficou no empate em casa, contra o Brasil de Pelotas.

Com o empate, o Juventude somou dois pontos na taela de classificação, estando apenas na 4ª colocação. Já o São Paulo, com quatro pontos em duas rodas disputadas, encontra-se na vice-liderança da competição, podendo ser ultrapassado ainda nesta rodada pelo Grêmio.

Jogo equilibrado e nervoso no primeiro tempo

Em um primeiro tempo bastante competitivo, os visitantes da casa foram os primeiros a tomar iniciativa de jogo, tendo assim, o Juventude com uma maior posse de bola e tentando criar possibilidades de gol, no entanto, mesmo com o maior volume de jogo, as finalizações não foram efetuadas com precisão, impossibilitando a abertura do placar em Rio Grande.

Já o São Paulo recebia o time de Caxias do Sul em seu gramado para em determinadas oportunidades, partir em contra-ataques rápidos, para, assim, ficar em vantagem. Esse panorama foi visto em grande parte da primeira etapa, no entanto, nos minutos finais, os mandantes da casa tomaram frente das forças e aplicaram uma maior pressão aos Jaconeiros, também sem êxito.

O lance mais polêmico do jogo se resumiu à expulsão do experiente camisa 10 do Juventude. O meia Hugo, de 36 anos, perdeu a cabeça em uma disputa de bola e desferiu um soco em seu adversário. O lance foi flagrado pela arbitragem, que prontamente expulsou Hugo, deixando o time do Jaconeiros com um jogador a menos na partida.

Disputa intensa e emocionante na etapa final

Os 45 minutos finais reservaram aos torcdores presentes no estadio Aldo Dapuzzo uma carga muito grande de emoção em comparação à primeia etapa. Com um jogador a mais em campo, o time mandante da casa se mandou ao ataque e criou um volume de jogo muito grande, encurralando o adversário em seu campo, impossibilitando maiores chances ao mesmo.

Logo, mesmo com tamanho volume de jogo e a dificuldade jaconeira em criar de chances de gol, quem abriu o placar foi o Juventude. Em um escanteio cobrado pelo lateral esquerdo Pará, o goleiro Gil não demonstrou a segurança necessária para assegurar a bola, que escapou em suas mãos, rebatou no zagueiro Clayton e foi parar no fundo das redes.

Após o gol o já elevado volume de jogo do São Paulo aumentou ainda mais. As oportunidades de gol eram impilhadas pelos donos da casa, uma intensiidade muito grande era imposta, e assim, na base da insistência, em bola lançada pelo alto para o miolo da área, a figura do gol contra, Clayton, estava lá para marcar mais uma vez, no entanto dessa vez, à favor de sua equipe.

Depois do gol de empate o panorama da partida foi o mesmo: um São Paulo atacando com muita força e um Juventude resistindo a pressão de forma quase que heróica. Com o passar do tempo diversas oportunidades foram criadas pelo Leão Rio Grandense, no entanto, sem maior êxito na conclusão, se manteve o placar de 1 a 1 até o apito final de jogo.

Com o empate, o Juventude encontra-se na 4ª colocação do campeonato gaúcho, com dois pontos somandos, na próxima rodada, enfrenta o Ypiranga, no Alfredo Jaconi. Já o São Paulo-RG, após as duas primeiras rodadas, somou quatro pontos em seis disputados, e dessa forma, ficando na vice-liderança da competição, na próxima rodada medirá forças com o Cruzeiro, em Porto Alegre.