Audax x São Paulo AO VIVO agora (3-2)

Atualiza o conteúdo

22 min: No São Paulo agora sai Andres Chavez e entra Gilberto

18 min: No São Paulo entra João Schmidt na vaga de Douglas

16 min: No Audax sai Ytalo para entrada de Gabriel Leite

13 min: Denilson aproveita falha de Buffarini e chuta, mas Sidão atento faz a defesa

9 min: GOOOOOOOOOL DO AUDAX! Felipe Rodrigues sobe e cabeceia para o fundo das redes de Sidão

7 min: Após reclamar muito, o técnico Fernando Diniz é expulso

5 min: Chavez em duas chances quase vira o jogo

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Fim do primeiro tempo!

42 min: UUUUUUUUUH! Cueva cobra falta e a bola explode no travessão

39 min: UUUUH! Léo Artur bate para ótima defesa de Sidão

36 min: GOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Chavez recebe novamente na área e empata a partida

35 min: Pedro Carmona também recebe cartão amarelo

34 min: Rodrigo Caio puxa Hugo e recebe cartão amarelo

29 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Cueva da ótimo passe para Chavez, que bate com frieza para diminuir o placar

27 min: No São Paulo sai Wellington Nem com lesão muscular para entrada de Cícero

24 min: Pedro Carmona bate falta com muito perigo

21 min: Cueva faz o desarme mas acaba errando o passe na sequência

12 min: Audax domina o jogo nesse começo

9 min: GOOOOOOOOOOOL DO AUDAX! Após linda troca de passes, Pedro Carmona bate parar marcar um golaço, 2 a 0

5 min: GOOOOOOOOOOL DO AUDAX! Marquinhos aproveita falha da zaga são paulina para abrir o placar

0 min: Começa o jogo!

Já o São Paulo está escalado com: Sidão, Bruno, Maicon, Douglas e Buffarini; Rodrigo Caio; Thiago Mendes, Cueva, Wellington Nem e Luiz Araújo; Chavez.

O Audax vem a campo com: Felipe Alves; F. Rodrigues, André Castro e Betinho; Marquinho, Pedro Carmona, Léo Artur e Danielzinho; Hugo, Ytalo e Denílson.

Vamos as escalações das Audax x São Paulo!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Audax e São Paulo ao vivo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida!

Maicon ainda comentou sobre o preço dos ingressos para a partida, e procurou não se envolver na polêmica que tem se estendido nas últimas semanas: "Não cabe a mim estar aqui falando. O mando de campo é deles e eles colocam R$ 100, R$ 200, R$ 300, não tem importância nenhuma. O São Paulo vai ser o mesmo dentro de campo, mas é claro que esperamos o apoio máximo da torcida. Se comparecerem vamos ficar felizes, se não comparecerem, vamos ficar felizes do mesmo jeito. Tenho certeza que tem tudo para dar certo domingo", finalizou.

"A expectativa é não só da estreia do Rogério, mas da nossa estreia. É o primeiro jogo oficial (no Brasil) e encontramos um adversário que no último jogo nos tirou do Paulistão. É o primeiro jogo e vamos com tudo, afim de conquistar os três pontos e colocar nossa identidade. Vamos começar 2017 com tudo", ressaltou.

Capitão, e um dos principais nomes do São Paulo em 2016, o zagueiro Maicon falou sobre as expectativas em relação a disputa do Paulistão. Vale ressaltar, que o São Paulo detém o maior tabu dentre os grandes. São 12 anos sem vencer a competição estadual: "Entramos para todas as competições como um dos favoritos, uma das potências do futebol brasileiro. Independente de ter ganho títulos nos últimos anos ou não, entramos como uma das forças máximas. Trabalhamos para o jejum acabar esse ano, com o time de 2017 podemos mudar essa história", declarou.

Jogo do São Paulo ao vivo hoje

Sabendo que todos os holofotes em Barueri estarão em cima de Rogério Ceni, Hugo reforçou que o desejo do Audax é de surpreender, e que a equipe buscará os três primeiros pontos: "É um jogo complicado, diante de um gigante do futebol brasileiro. Uma equipe qualificada, mas temos que buscar a vitória, vamos jogar em casa. Será um grande jogo. Contamos com o apoio do nosso torcedor", concluiu.

O atleta comentou sobre a pré-temporada do Audax, que obteve dois empate contra Juventus-SP e Rio Branco-SP, e na vitória sobre a Ponte Preta: "Foram jogos bem disputados, apesar do caráter amistoso, ganhamos ritmo de jogo. Todos querem mostrar seu valor e buscar um vaga entre os jogadores que iniciam as partidas. Nesse tipo de jogo, o objetivo é colocar em prática tudo que o treinador pediu", acrescentou.

Com a tarefa de manter o bom desempenho ofensivo apresentado pela equipe na temporada passada, o Audax se reforçou nesta janela d e transferências. Além de acertar o retorno de Ytalo, o clube anunciou a contratação de Hugo, ex-Luverdense. O atacante comentou como está sendo sua relação com o técnico Fernando Diniz: "No começo da temporada é ralação pura. Mas é importante para todo o ano. O trabalho aqui é muito intenso, os coletivos são parecidos com os jogos, disputas intensas. Quem ganha com isso é o clube. Vamos disputar uma competição muito forte, com times bem preparados e com boa técnica. Esperamos fazer uma boa estreia na competição. Esse trabalho vai dar um suporte muito bom para encarar os desafios", declarou.

Até porque, não há maneira melhor de começar uma temporada do que vencendo o maior rival e conquistando um título, como aconteceu nos EUA na decisão da Florida Cup diante do Corinthians. O São Paulo faz parte do Grupo B do Paulistão juntamente com Ferroviária, Red Bull Brasil e Linense. Mesmo com a dura derrota na temporada passada, o São Paulo leva vantagem no confronto contra o Audax. Além desta partida, outras duas partidas foram disputadas entre as equipes, ambas vencidas pelo Tricolor pelo placar de 4 a 0.

A presença de Rogério Ceni como novo comandante da equipe mudou completamente o plantel são-paulino, dentro e fora de campo. Unindo cada vez mais os jogadores, a pré-temporada do Tricolor mostrou que o torcedor pode criar altas expectativas para este ano.

Nos últimos anos, o São Paulo de certa forma se acostumou a conviver com a desconfiança no início de temporada. Porém, certamente o ano de 2017 vêm sendo diferente, mesmo com pouco tempo de trabalho.

No Grupo D da competição ao lado de Ponte Preta, Santos e Mirassol, o clube também se espelha na temporada passada para repetir o placar aplicado em cima do Tricolor nas quartas de finais. Em Osasco, o Audax goleou o São Paulo por 4 a 1, avançando a fase seguinte onde passaria pelo Corinthians até perder a grande final para o Santos.

Jogo Audax x São Paulo ao vivo

Vice-campeão da edição passada do Paulistão, revelando nomes importantes para o futebol brasileiro na temporada, como Tchê Tchê, Sidão, hoje no São Paulo, e Ytalo, que está de volta à equipe de Osasco após passagem apagada pelo Morumbi, o Audax busca repetir a boa campanha apresentada em 2016.

Campeão da Florida Cup durante a pré-temporada, finalmente chegou a hora do São Paulo estrear no Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo (5), o Tricolor encara o Audax na Arena Barueri pela primeira rodada da competição, às 17h. Com o ingresso mínimo no valor de R$100, pouco mais de 1,5 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Torcida são-paulina movimentou as redes sociais nas últimas semanas incentivando os demais à não comparecerem ao estádio, acusando o presidente do clube, ex-jogador do Corinthians, Vampeta, por agir de má fé.