CRB é mais eficiente e bate CSA em clássico pela Copa do Nordeste

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste 2017, disputada no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

O ano ainda está no início, mas já temos muitos clássicos disputados e em Maceió não está sendo diferente. Neste domingo (5), no Rei Pelé, o CRB mediu forças ante o CSA com maioria da torcida presente. Mesmo assim, se impôs e levou a melhor sobre o rival e venceu por 2 a 1, com gols marcados por Danilo Pires e Sérgio Mota, ambos assinalados no primeiro tempo; Alex Henrique descontou.

Com o resultado positivo, o Galo da Pajuçara pula para a liderança do Grupo D, chegando aos quatro pontos, mantendo a invencibilidade no torneio. Já o Marujo, por outro lado, cai para a 2ª posição e permanece com três pontos, ficando com a mesma pontuação do ABC, porém com o saldo de gols superior (2 a 0).

Os times voltam a campo, pela 3ª rodada do Nordestão, só no próximo sábado (11). Enquanto que os regatianos vão a Natal duelar com o ABC no Frasqueirão, às 21h30 (de Brasília), os azulinos recebem o Itabaiana no Rei Pelé, às 17h (de Brasília). Já no meio de semana na quarta-feira (8), porém, as equipes jogam pela primeira fase da Copa do Brasil. Os alvirrubros vão encarar o Altos no Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 21h30 (de Brasília). O Azulão enfrenta o Sport, diante de sua torcida, às 22h30 (de Brasília).

CRB é mais eficaz e sai à frente sobre CSA

Tentando demonstrar que a fase de 2016 estava viva também durante 2017, o CSA começou em cima e teve uma boa oportunidade de tirar o zero do placar. Everton Heleno bateu falta com perfeição e Juliano fez brilhante defesa, impedindo que os azulinos abrissem o marcador sem a maioria da torcida.

Pouco tempo depois, o CRB mostrou forças com o incentivo do público presente e superou as dificuldades dos minutos iniciais. Diego cobrou escanteio dentro da pequena área, o zagueiro Gabriel fez bonito pivô e a bola caiu no pé de Danilo Pires. Estreante na noite, o volante soltou uma bomba, em posição irregular, e estufou o barbante.

A necessidade de buscar reverter a desvantagem no marcador fez com que o Azulão seguisse afim de jogo e, por tabela, criando chances boas no ataque. Uma dessas veio com Daniel Cruz, que teve liberdade pela intermediária e chutou forte, com a pelota passando próximo à trave e assustando o goleiro adversário.

Do meio para o fim, os visitantes chegaram perto de deixar tudo igual, contudo Thales não acertou a cabeçada depois de um tiro esquinado. A eficácia, entretanto, estava no lado vermelho da partida. Maílson foi mais veloz que Denílson e cruzou bem para Sérgio Mota, que somente teve o trabalho de mandar para a meta. Em seguida, Maílson fez lance individual e bateu firme para intervenção do camisa 1 do Marujo, que impediu o terceiro tento.

CSA reage, mas não impede revés

Para a etapa final, Oliveira Canindé resolveu dar um novo gás ao setor ofensivo, ao promover Thiago Potiguar na vaga de Cleyton no meio. A mexida, de início, não surtiu efeito, porém a primeira chance criada no segundo tempo veio com os azulinos e com Alex Henrique, que bateu de longe e Juliano fez uma boa defesa.

O fôlego renovado deu confiança ao CSA, que seguiu bem no ataque e, com isso, conseguiu diminuir a desvantagem no marcador. Em contra-ataque mortal, Thiago Potiguar fez grande jogada individual e mandou para Alex Henrique, que teve o trabalho de completar para o fundo do barbante, marcando assim seu primeiro tento na temporada.

Sentindo que estava perdendo o controle do jogo, Léo Condé colocou uma peça para reforçar na marcação. Autor do segundo gol alvirrubro, o meia Sérgio Mota saiu para a entrada do volante Clebinho, tentando segurar os ímpetos do rival. Mesmo jogando com mais cautela, o CRB teve a oportunidade para sacramentar o resultado quando Maílson foi esperto e tentou surpreender à distância, mas Jeferson afastou.

Apesar da reação, o Azulão não conseguiu demonstrar boa eficiência e poder de criatividade. Explorando bem as falhas do seu rival, o Galo da Pajuçara soube se segurar bem na defesa e optou por contra-atacar e, com isso, fechar o caixão. Já nos acréscimos, o último momento para ir às redes fez a torcida se levantar. Diego cobrou falta e a bola explodiu na trave, com o resultado positivo seguindo a favor dos regatianos.