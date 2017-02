Flamengo de Arcoverde assume liderança do Hexagonal da Permanência em Pernambuco

O Estádio Áureo Bradley recebeu Flamengo de Arcoverde 1 x 0 Atlético Pernambucano (Foto: Ednaldo Tavares/Especial à VAVEL Brasil)

A segunda rodada do Hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano Série A-1 2017 foi benéfica para o Flamengo de Arcoverde. Neste domingo (5), o Tigre do Sertão venceu o Atlético Pernambucano em seus domínios, pelo placar mínimo, e assumiu a primeira colocação do certame devido ao empate sem gols entre Serra Talhada e Afogados da Ingazeira e à igualdade em 1 a 1 da Acadêmica Vitória com o América.

O gol do triunfo arcoverdense no Estádio Áureo Bradley foi anotado por Robinho. No Carneirão, Juninho abriu o placar para o time da casa e Jô empatou para os visitantes. Já no Estádio Nildo Pereira, o duelo sertanejo entre o Cangaceiro e a Coruja registrou o primeiro 0 a 0 do Hexagonal.

Com esses resultados, o Flamengo passa a ser a única equipe com 100% de aproveitamento entre as que lutam para escapar do rebaixamento ao Campeonato Pernambucano Série A-2 2018. O Tigre foi a seis pontos e, agora, aparece isolado na liderança. Logo atrás do Flamengo na classificação vêm Serra Talhada e Vitória, cada um com quatro pontos.

América e Afogados estão com um ponto. O Mequinha tem saldo de gols superior (-1 a -2). Portanto, quem abre a zona de rebaixamento é o time sertanejo. Na lanterna está o Atlético, que ainda não somou pontos.

Próxima rodada

A terceira rodada do Hexagonal da Permanência está marcada para a próxima quarta-feira (8). Às 15h (horário local; 16h no horário de Brasília), Afogados da Ingazeira e Atlético Pernambucano fazem o jogo dos desesperados no Vianão. Uma hora depois, o Serra Talhada recepciona a Acadêmica Vitória no Nildo Pereira, em duelo de equipes que estão de olho na ponta da tabela.

Às 20h (também no horário local; 21h de Brasília), o Flamengo de Arcoverde defende a primeira colocação contra o América, no Áureo Bradley.

De olho na Série D

Vale lembrar: o líder do Hexagonal da Permanência também conquistará o direito de representar Pernambuco no Campeonato Brasileiro Série D 2018, tendo em vista que o Salgueiro, integrante da Série C, avançou ao Hexagonal do Título. Central e Belo Jardim já estão na próxima edição da quarta divisão brasileira.

Como a Patativa também está garantida na Série D deste ano, um hipotético acesso centralino ao terceiro escalão do futebol nacional no segundo semestre abriria mais uma vaga à Série D 2018 no Campeonato Pernambucano deste ano.