Volta Redonda e Bangu empatam no Raulino de Oliveira e se complicam na Taça Guanabara

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Três jogos, três empates. Na noite desta segunda-feira (6), o Volta Redonda ficou apenas no 1 a 1 com o Bangu em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara no Estádio Raulino de Oliveira. Cristiano abriu o placar par aos donos da casa, mas Loco Abreu igualou para os visitantes.

O resultado manteve o Tricolor de Aço na terceira colocação do Grupo C com três pontos, três a menos que o segundo colocado Vasco. Na próxima rodada, o adversário tricolor é exatamente a equipe de Cristóvão Borges, fazendo um confronto direto por vaga nas semifinais do primeiro turno do Estadual. A partida ocorre novamente no Raulino de Oliveira neste domingo (12) às 19h30min.

Já o Bangu segue com dois pontos e agora enfrenta o já classificado Fluminense em Los Larios também no domingo às 17h.

Cristiano anota pintura, mas Loco Abreu empata de cabeça

Fazendo uma alteração em relação aos dois jogos anteriores – Luis Gustavo assumindo a lateral-direita no lugar de Henrique, o Voltaço precisava da vitória para seguir vivo na Taça Guanabara. E logo aos 15 minutos, os mandantes abriram o placar no Raulino de Oliveira.

Cristiano partiu do campo de defesa em velocidade e chegou à grande área. Mesmo sem ângulo, o lateral-esquerdo finalizou rasteiro, estufando as redes na Cidade do Aço.

Dominando o confronto após o gol, o Voltaço não sofria perigos por parte do Bangu. Com a partida dominada, os donos da casa acabaram mais uma vez se complicando no que parecia um jogo fácil.

Aos 26 minutos, escanteio para os visitantes e na primeira trave, Loco Abreu escorou com facilidade empatando a partida no Raulino de Oliveira. Foi o quarto gol de bola aérea sofrido pelo Volta Redonda na temporada, expondo uma limitação até aqui na equipe comandada por Cairo Lima.

Chegando aos 40 minutos, o Bangu quase marcou o segundo novamente em bola parada. Douglas Borges salvou o Voltaço em duas oportunidades à queima-roupa, deixando o resultado em 1 a 1 para o intervalo.

Loco Abreu comemora gol de empate no Raulino | Foto: Yuri Bandeira/Saída de Bola

Equipes sentem cansaço e placar permanece empatado

Precisando do resultado, Cairo Lima retornou à etapa complementar já com uma alteração: revelado no Palmeiras, o atacante Caio Cezar entrou no lugar de Higor Leite, dando mais poder ofensivo para o Volta Redonda.

Logo aos seis minutos, Luis Gustavo fez bela jogada pela lateral-direita encontra Pipico na grande área. Livre, o atacante escorou de calcanhar para a chegada de Diego Souza, que finalizou por cima da meta de Márcio.

Na luta pelo gol da vitória, o Voltaço se alçou ainda mais ao ataque e aos 18 minutos, Pipico recebeu de Diego Souza, cortou para o meio e finalizou à direita do goleiro do Bangu. A melhor chance surgiu em seguida, quando Mauro Gabriel chutou forte de fora da área, obrigando o arqueiro visitante à excelente defesa.

Demonstrando cansaço, ambas as equipes não conseguiam mais levar perigo aos respectivos gols adversários. Final de jogo no Raulino de Oliveira e com chances monótonas de classificação, o Voltaço segue vivo na Taça Guanabara; já praticamente eliminado, o Bangu tem poucas chances de avançar ao mata-mata do primeiro turno.