Após 'rodada do rebaixamento', Fluminense e Internacional se reencontram pela Primeira Liga

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 2ª RODADA DA COPA PRIMEIRA LIGA 2017, JOGO A SER REALIZADO NO ESTÁDIO DO BEIRA-RIO, EM PORTO ALEGRE, ÀS 19H30 (DE BRASÍLIA)

Após estrearem na Primeira Liga com vitória, Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio. As duas equipes vivem a mesma situação no campeonato: venceram a primeira partida. Porém, devido ao saldo de gols – um a mais –, o clube Tricolor permanece em primeiro lugar e o clube gaúcho em segundo.

O último confronto entre as equipes foi pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, com o empate em 1 a 1, o Internacional foi rebaixado para a Série B. O grande destaque da partida foi o goleiro Danilo Fernandes, que, além das ótimas defesas durante a partida, defendeu um pênalti de Richarlison.

Em 2016, as equipes se enfrentaram três vezes, duas pelo Campeonato Brasileiro (2 a 2 e 1 a 1) e uma pela Primeira Liga (2 a 2), nessa partida, válida pela semifinal, o Fluminense venceu nos pênaltis e se classificou para a final. Na história de confrontos entre as equipes, o Internacional leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 62 partidas, sendo 24 vitórias do clube gaúcho, 21 empates e 17 vitórias do tricolor.

Mistério na escalação do Fluminense

O técnico Abel Braga não deu indícios de qual será a equipe titular para a partida contra o Internacional. Nesta terça-feira (07), o Tricolor encerrou a preparação para o confronto de quarta-feira com uma certeza: o time escalado para a partida será misto.

O treino desta quarta-feira foi fechado para a imprensa e, quando liberados, os jogadores participavam do tradicional rachão antes das partidas. No entanto, o que se sabe é que seis jogadores não foram a campo. São eles Renato Chaves, Douglas, Lucas, Gustavo Scarpa, Henrique Dourado e Sornoza. Após o recreativo, alguns jogadores cobraram faltas e pênaltis. Marquinho, possível titular, cobrou faltas.

O meia Sornoza não atuará contra o Internacional por um motivo nobre: o jogador foi liberado para viajar para o Equador, para conhecer sua filha Dulce, nascida no sábado (28). Henrique Dourado também é outro nome confirmado como desfalque, o camisa 9 será poupado por conta do desgaste físico. Além deles, Diego Cavalieri e Pedro se recuperam de lesões no departamento médico.

Em caso de vitória, o Fluminense se tornará líder isolado do grupo A da Copa da Primeira Liga.

Ceará sofre lesão e pode ser desfalque no Internacional

O técnico Antônio Carlos Zago começou a semana com uma provável baixa para a partida contra o Fluminense. O lateral-direito Ceará teve uma contusão no pé esquerdo durante a partida contra o Nova Hamburgo e dificilmente terá condições de jogo.

A baixa de Ceará gerou esperanças para o garoto Junio e o recém-contratado Alemão, ambos disputam a posição. A tendência é que Junio seja o escalado, devido as boas atuações recentes. Durante o último treino, o técnico Zago promoveu diversos testes na equipe e não deu indícios de qual será a equipe titular para a partida de quarta-feira (08).

A falta de resultados vem gerando um desconforto nos vestiários do Internacional. Após a derrota por 2 a 1 para o Nova Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, as vaias tomaram conta do Beira-Rio. O lateral Uendel comentou sobre as críticas da torcida. “É difícil esperar paciência. A reação do torcedor depende do que apresentamos em campo. Se o torcedor vê passividade, não há bom futebol, é normal as vaias. Temos que absorver”, disse.

Em caso de vitória, o Internacional ultrapassará o Fluminense e se tornará líder isolado da Copa da Primeira Liga.