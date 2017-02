Para esquecer derrotas nos clássicos, Atlético-GO encara CRAC pelo Goiano

INCIDENCIAS: 4ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida será realizada no estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Bruno Rezende (GO) apitará a partida, auxiliado por Cristhian Passos (GO) e Hugo Corrêa (GO)

A fase não é boa para a equipe do Atlético-GO. Em três jogos pelo Campeonato Goiano, a equipe rubro-negra perdeu dois jogos e venceu apenas um. Das partidas que perdeu, todas para os rivais: Vila Nova e Goiás. Querendo esquecer os clássicos, o Dragão quer dar a volta por cima, e dessa vez, utilizando o estádio Olímpico.

O adversário do Atlético-GO será o CRAC, que está ainda tentando a primeira vitória no Goianão após empatar os três primeiros jogos. A partida ocorrerá nessa quarta-feira (08), às 21h45. Será a primeira vez que o Olímpico será utilizado nesse Campeonato Goiano.

A equipe do Atlético, mesmo não tendo um bom início, se encontra em um grupo em que todos os times não fazem boas campanhas, por isso, ainda está na liderança do Grupo B com 3 pontos ganhos, sendo o único time do grupo que venceu um jogo. O CRAC tem a mesma pontuação, mas está no Grupo A, na 4ª colocação, atrás de Iporá, Goiás e Vila Nova.

Marcelo Cabo elogia Olímpico e espera vitória do Atlético

No final do ano passado, o Atlético fez história no Olímpico ao conquistar no estádio, o título da Série B e fazer do lugar uma "casa" para o torcedor atleticano. É assim que o treinador do Dragão, Marcelo Cabo, vê o local em que o time irá jogar na noite dessa quarta-feira.

"É uma satisfação muito grande voltar ao Olímpico, um palco onde a gente foi muito feliz e fez história. Mas o mais importante é que a gente faça uma nova história. É nossa casa, nosso palco, mas precisamos dar continuidade a este bom trabalho que estamos realizando. Que a gente volte a vencer no Olímpico, onde a gente foi muito feliz", disse Marcelo Cabo.

Se a mudança de praça esportiva pode fazer bem ao Atlético, o treinador não viu o mesmo na mudança de equipe e manteve a escalação do último jogo. A única baixa do Dragão segue sendo o zagueiro Ricardo Silva, que ainda se recupera de lesão.

O meia Luiz Fernando foi relacionado e vai aparecer no banco de reservas da equipe, podendo ser utilizado durante o jogo. O atacante Negueba, um dos reforços do Atlético para essa temporada, foi regularizado, mas ainda não deve ir à campo.

A provável escalação do Atlético-GO será: Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Abuda e Silva; Willians, Jorginho e Wanderson; Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

CRAC quer primeira vitória e zagueiro será a arma

O CRAC ainda não venceu na competição e quer imediatamente conquistar o triunfo para subir na tabela de classificação e quem sabe, ainda seguir pensando em uma das vagas para as semifinais. O Leão do Sul contará com um jogador decisivo para o jogo: o zagueiro Rafael Morisco.

Mesmo sendo um defensor, Morisco vem fazendo sucesso com a camisa do clube de Catalão no Campeonato Goiano e já marcou dois gols em três jogos disputados. Se o ataque não está resolvendo, a defesa tenta fazer o que pode.

Outro jogador que o CRAC está contando para ajudar a surpreender o Atlético é o atacante Frontini, ex-Vila Nova. O jogador que estava sendo especulado no Treze da Paraíba, não deve sair do time de Catalão e será titular.

A provável escalação do Leão do Sul para a partida será: Bruno Colaço; Andrezinho, Guilherme Almeida, Rafael Morisco e Flavinho; Zé Neto, Francesco, Marielson e Esquerdinha; Frontini e Sandrinho. Técnico: Lucho Nizzo.