Buscando ressurgir nacionalmente, CSA encara invicto Sport pela Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil 2017, a ser realizada no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Após três anos, duas equipes reconhecidas no futebol nordestino irão se reencontrar. Na noite desta quarta-feira (8), às 22h30 (de Brasília), o CSA vai receber o Sport na primeira fase da Copa do Brasil 2017. Com regulamento reformulado, o jogo será único e, por isso, apenas vencer é o objetivo dos azulinos, uma vez que qualquer empate faz com que o rubro-negro avance. O adversário na etapa seguinte sai do duelo entre Sete de Setembro-MS e Ríver-PI, que duelarão no estádio Douradão, às 21h30 (de Brasília), em Dourados.

Depois de sumir, os alagoanos tentam voltar a aparecer com destaque no cenário nacional. A motivação dada ao Azulão é o vice na Série D de 2016, para o Volta Redonda, que o fez ressurgir por conta de anos com sofrimento na última divisão. Na última partida, na Copa do Nordeste, o Marujo fez clássico diante do CRB, porém acabou derrotado por 2 a 1 e perdeu a liderança do Grupo D.

O Leão, contudo, tentará mostrar que busca esquecer o último ano. Na Série A da temporada passada, os leoninos impediram o rebaixamento no último confronto contra o Figueirense. Em 2017, todavia, ainda não foram derrotados e só tiveram a defesa vazada por uma oportunidade. No final de semana, pelo Nordestão, mostraram forças e superaram a Juazeirense, mantendo os 100% de maneira oficial.

Azulão vai com uma dúvida e um retorno

A derrota no clássico na Copa do Nordeste já parece ser página virada para o CSA. Precisando apenas vencer para garantir a vaga na segunda fase da Copa do Brasil devido à modificação no regulamento, o Azulão aposta em força máxima, mas ainda não está confirmada para o duelo pelo técnico Oliveira Canindé.

Recuperado de lesão muscular, ficando de fora do jogo contra o CRB, o zagueiro Douglas Marques treinou normalmente e deve iniciar entre os 11, tomando a vaga de Thales. Na lateral-esquerda, Rafinha ganha o espaço ocupado por Rayro no último jogo, enquanto Thiago Potiguar é o escolhido na armação no lugar de Cleyton. O meia, inclusive, destaca a presença como titular no Azulão diante do Sport.

Meia Thiago Potiguar ganha oportunidade na vaga de Cleyton (Foto: Alisson Frazão/CSA)

"Vou ser titular, sem dúvida. Com todo respeito a meus companheiros, mas cada um está querendo conquistar o seu espaço. Vou jogar e, sem dúvida, sempre com o pensamento de ser titular. Vim buscar apagar o que tive de ruim em 2009. Não pude jogar, pouca gente sabe, mas vim para fazer história no CSA", declarou o armador.

A única interrogação do Marujo do Mutange está na lateral-direita, que é disputada por Denilson - escolhido para jogar ante o Galo no final de semana passado - e Celsinho. De resto, o comandante azulino mantém quem esteve no confronto do Nordestão, ainda que a equipe alagoana tenha saído derrotada.

Daniel repete base e faz mistério no ataque

Com situação mais tranquila na temporada e dois resultados em favor, o Sport vai a campo precisando por ao menos um empate. Apesar das condições favoráveis, o treinador Daniel Paulista não prevê descanso à equipe, ainda que esteja realizando a terceira partida em uma semana. Para isso, repete a base titular da vitória no Nordestão, mas deixa com uma interrogação na referência ofensiva.

Em trabalho mais leve, no CT José Médicis, o atacante Leandro Pereira voltou às atividades após se recuperar de uma lesão no quadril, que o deixou de fora dos últimos dois jogos, contra Salgueiro e Juazeirense. A novidade no rubro-negro foi a chegada de André, recém-contratado e que fez testes físicos, sendo elogiado pelo departamento fisiológico do clube.

Ainda sem estar regularizado, camisa 90 inicia atividades físicas (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Mais experiente do grupo e indo para a décima participação no torneio nacional, o goleiro Magrão diz que o time não pode se acomodar com as circunstâncias favoráveis. Para o arqueiro, campeão em 2008 junto a Durval, garantido entre os 11, Daniel Paulista e Dutra, atualmente na comissão técnica, a expectativa é de que os erros não sejam cometidos dentro de campo.

"É um jogo que não pode ter erros, pois não tem como reverter depois o resultado e a concentração tem que ser muito alta. Jogar lá diante do CSA sempre é complicado, pois tem estádio cheio, clima de decisão e a dificuldade é muito grande. Os torcedores vão comparecer e empurrar o time. Esperamos um jogo difícil e a Copa do Brasil é importante para o Sport, já que tem receita e é um jogo que se torna o mais importante neste momento", assegurou o camisa 1.