Murici valoriza mando de campo e garante vaga ao vencer Juventude

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2017, SENDO DISPUTADA NO ESTÁDIO JOSÉ GOMES DA COSTA, AL

Murici e Juventude se enfrentaram no estádio José Gomes de Costa pela primeira fase da Copa do Brasil 2017. Melhor para o time da casa, que venceu os Gaúchos pelo placar de 3 a 1 e seguem na maior competição nacional de futebol. Tarcísio (2 vezes) e Deisinho, marcaram para o Verdão. Tadeu descontou para o Papo.

Primeiro tempo movimentado e com o time da casa na frente

O Juventude esperava repetir nesta temporada a boa campanha que fez na Copa do Brasil de 2016. Porém, o sonho dos Gaúchos começou a ficar mais distante aos 15 minutos de jogo após o zagueiro Anderson Marques derrubar o atacante Alexandre na grande área, o arbitro do jogo marcou o pênalti. Tarcísio, camisa 10 do time do Murici, efetuou a cobrança com perfeição e abriu o placar da partida.

O gol dos donos da casa não abalou com os visitantes. Três minutos mais tarde foi a vez do Juventude comemorar. Tadeu acertou uma cabeceada na bola após um cruzamento na área e deixou tudo empatado na partida. Antes do fim do primeiro tempo, a equipe Alagoana passou novamente a frente do marcador. Deisinho marcou o segundo gol do Murici na partida.

Murici administra o segundo tempo e garante a classificação

Como precisava do empate, o Juventude voltou com a equipe modificada no segundo tempo. Paulo César Parente, técnico do Papo, promoveu a entrada do atacante Caprini e do lateral Murilo Silva. Porém, as mudanças no time visitante não foram o suficiente. Logo aos quatro minutos da segunda etapa, novamente com Tarcísio, o Murici marcou mais um gol.

Após o terceiro gol o Juventude pouco conseguiu fazer em campo. O Murici soube administrar sua vitória e garantir a classificação para a próxima fase. O time da casa ainda reclamou de uma jogada em que a bola bateu no braço do zagueiro do time Gaúcho, seria pênalti para o Murici.

O adversário do Murici na segunda fase da Copa do Brasil sairá do confronto entre Atlético-AC x América Mineiro. O jogo entre os dois times está marcado para essa quarta-feira (8), às 23h30 horário de Brasília. O jogo será disputado na Arena da Floresta, em Rio Branco/AC.

Murici e Juventude voltam a campo no próximo domingo (12). Em casa os Alagoanos enfrentam o CSA pelo Campeonato Alagoano. Já o Papo vai receber o Ypiranga-RS no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Gaúcho.