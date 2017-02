Afogados vence primeira na elite do Pernambucano e deixa Atlético na lanterna

Afogados venceu pela primeira vez no campeonato (Foto: Divulgação / Afogados da Ingazeira)

Nesta quarta-feira (8), todos os seis times entraram em campo pela terceira rodada do Hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano.

Em busca dos primeiros 3 pontos no campeonato, o Afogados recebeu o Atlético-PE, às 15h, no Estádio Valdemar Viana de Araújo, e venceu por 5 a 1. Os gols da Coruja na primeira vitória do time na elite do futebol estadual foram marcados por Rosivaldo, Bebeto e Caxito, que balançou as redes três vezes. Edmilson Júnior marcou o gol do Atlético. Com a vitória, o Afogados está em 4º lugar na classificação com 4 pontos conquistados. O Atlético segue sem pontuar no campeonato.

A segunda partida da rodada foi no Pereirão, entre Serra Talhada e Vitória-PE, às 20h. Com um gramado irregular, sem grandes jogadas e um desempenho abaixo do esperado, o placar não saiu do 0 a 0. Com esse resultado, o Serra Talhada se mantém em 2º lugar na tabela com 5 pontos, apenas 1 atrás do líder Flamengo. O Vitória fica em 3º também com 5 pontos.

Simultaneamente, o Flamengo de Arcoverde recebeu o América-PE, no Áureo Bradley. O time visitante pressionou e aos 33 do Segundo Tempo, Danyel marcou o gol da vitória esmeraldina após erro da defesa adversaria. Mesmo com a derrota, o Flamengo se mantém na liderança do torneio com 6 pontos conquistados. O América está na 5º posição, com 4 pontos ganhos.

Quarta rodada

As equipes voltam a campo no próximo domingo (12). No Paulo Petribu, em Carpina, o Atlético recebe o Serra Talhada, às 15h. No mesmo horário, no Carneirão, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, o Vitória jogará contra o Flamengo que precisa dos três pontos para se manter na liderança do torneio. O Afogados encara o América, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista, às 16h.