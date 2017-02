Jogando em casa, Altos-PI elimina CRB pela Copa do Brasil

A primeira fase da Copa do Brasil 2017, a mais importante competição nacional do primeiro semestre, reservou vários confrontos entre nordestinos. Um deles foi o jogo entre Altos-PI e CRB nesta quarta-feira (8), no Lindolfo Monteiro, casa do Jacaré, na cidade de Altos, no Piauí. Buscando o empate, que o daria a classificação, segundo o novo regulamento do certame, o CRB não foi páreo para o Altos, que venceu com gols de Joelson e Uilliam.

Com o resultado, o Altos, que disputa pela primeira vez a competição, se classificou e espera o adversário que vem do confronto entre Santo André e Criciúma, enquanto se concentra na Copa do Nordeste, quando enfrentará o Bahia. Já o CRB agora enfrenta o ABC, pela mesma competição.

Procurando exercer seu mando de campo, a primeira etapa começou com o Altos procurando exercer seu mando de campo, já que o empate não o favorecia. A marcação alta foi a tônica da equipe por pelo menos os dez primeiros minutos do jogo, o CRB por outro lado, só conseguia sair por meio de chutões que tinham pouca efetividade. As oportunidades do time piauiense ofereciam perigo, apesar de não resultarem em gol.

Mas a sorte do Galo durou pouco. Aos 15', Manoel, o jogador mais incisivo do Jacaré, fez bela jogada, levando a bola desde o meio-campo até a área. Quando tentou chutar, a bola espirrou na defesa e sobrou pra Joelson livre, Juliano até fez a defesa no primeiro arremate, mas na segunda não teve jeito, o goleador piauiense colocou pra dentro das redes, fazendo o seu segundo gol nos últimos dois jogos.

Manoel continuava infernizando a defesa alagoana, tanto que aos 31', ele recebeu na direita e deu belo passe para Esquerdinha na entrada da área, que arrematou pro gol. A bola desviou na zaga e para a sorte do CRB, Juliano fez grande defesa. O goleiro continuava sendo o salvador da pátria, defendendo em sequência chutes perigosos de Joelson e Jeremias. Foi só, 1 a 0 para o Altos, com os regatianos saindo no lucro.

Apesar das mudanças feitas pelo técnico Léo Condé, a tônica do jogo não mudou no início do segundo tempo. Thiaguinho foi derrubado na entrada da área e ele mesmo cobrou a falta, para mais um milagre de Juliano. Aos 12’, o que parecia ruim, ficou pior. Gabriel deu uma cotovelada em Joelson, tomou o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Como era esperado, depois da expulsão, o Jacaré partiu para cima do time alagoano para tentar definir o resultado, até que Uilliam recebeu na área e não perdoou, bateu no canto, goleiro regatiano até tentou, mas não conseguiu alcançar, fazendo 2 a 0. Daí em diante, mesmo com três atacantes, o Galo não conseguia oferecer perigo a meta de Alex, enquanto o Altos segurava bem a bola no meio campo, cozinhando o jogo, até os 49', quando Gilberto Castro Júnior apontou para o meio, decretando o fim do jogo e por consequência a classificação do time piauiense.