Vila Nova vence Aparecidense e retorna à liderança no Goiano

INCIDENCIAS: 4ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Jefferson Ferreira (GO) apitou a partida, auxiliado por Leone Carvalho (GO) e Bruno Pires (GO)

A equipe do Vila Nova foi até Aparecida de Goiânia para enfrentar a Aparecidense no estádio Aníbal Batista de Toledo e aproveitou a crise no time adversário para vencer o jogo e retomar a liderança do Grupo A da competição. A Aparecidense, com a derrota, se tornou o time que menos pontuou na competição.

O Vila Nova chegou à terceira vitória na competição em quatro jogos disputados. Com o triunfo o time chegou aos dez pontos ganhos e tem dois a mais de vantagem do segundo colocado, o Goiás. A Aparecidense segura a lanterna da competição, ainda sem vencer e com apenas dois pontos ganhos.

A próxima partida do Vila Nova será contra o time do Rio Verde, no domingo (12), ás 17h, no estádio Mozart Veloso do Carmo. A equipe da Aparecidense joga novamente no Aníbal Batista de Toledo, contra a equipe do CRAC, no mesmo dia e horário.

Vila marca o primeiro e domina o primeiro tempo

O Tigrão não veio para brincadeiras. O empate com o Goianésia em casa incomodou os jogadores e os mesmos fizeram de tudo para não errar em Aparecida de Goiânia. Nos primeiros minutos, a maior posse de bola do jogo pertencia ao Vila Nova.

E foi com essa pressão que o Vila chegou ao primeiro gol do jogo. Depois de um cruzamento na área, Pedro Henrique afastou mal e a bola sobrou para Moisés fazer o primeiro gol dele no ano com a camisa colorada e o primeiro do Vila no jogo.

A Aparecidense tentou rapidamente responder ao gol sofrido e Tozin serviu Aleíson na entrada da área, que chutou com muito perigo e assustou o goleiro Wendell. O jogo foi caminhando até o final do primeiro tempo e o Vila ia administrando o resultado.

Aparecidense reage, mas zagueiro dá vitória ao Tigrão

A Aparecidense fez uma alteração no intervalo tirando o meia Elias e colocando Murilo no jogo. Aos poucos o time do Camaleão ia chegando na área do Vila e logo aos dois minutos do segundo tempo, Hélder recebeu ótimo passe pela direita e finalizou para marcar o gol de empate. Tudo igual no marcador.

Era o primeiro gol sofrido pelo Vila Nova na temporada e o time colorado, não aceitando muito bem, resolveu responder à altura e dois minutos depois, em escanteio cobrado na área, Wesley Matos desviou de cabeça e marcou o gol, colocando o Vila na frente.

Após isso, um show de cartões amarelos começou no estádio Aníbal Batista e a partida ia tomando outro rumo. A Aparecidense ainda tentava o empate e quase marcou em finalização de Foguinho, que Wendell defendeu. Ele ainda tentou novamente aos vinte e sete minutos, e novamente o goleiro colorado salvou.

A grande chance do time da casa veio quando Cadu cabeceou a bola após um escanteio e a bola tirou tinta da trave do goleiro Wendell. O empate ia parecendo mais maduro e Cadu testou de cabeça novamente nos acréscimos, mas mandou pra fora. O apito final aliviou a torcida vilanovense em Aparecida.