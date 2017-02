Boa Esporte derrota São Raimundo-RR e avança à segunda fase da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, disputado na Vila Olímpica Roberto Marinho, em Boa Vista/RR, no dia 8 de fevereiro, às 21h30.

Com uma vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo-RR, o Boa Esporte carimbou sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil na noite dessa quarta-feira (8). Kaio Cristian e Leleu marcaram para o time de Varginha, que precisou percorrer mais de 4.000 km até o palco do duelo, o campo da Vila Olímpica Roberto Marinho, em Boa Vista, capital de Roraima. Agora, os mineiros esperam o vencedor de Itabaiana e Goiás.

O antigo regulamento da Copa do Brasil estabelecia que se o time visitante vencesse o mandante por dois gols ou mais de diferença no jogo de ida, evitaria a ocorrência da partida de volta e se classificaria para a segunda etapa da competição. Após algumas mudanças, a primeira fase passou a ser disputada em jogo único na casa do time de pior posição no ranking da CBF, avançando o vencedor do duelo. Em caso de empate, a classificação fica com o visitante.

Pelo regulamento velho, o Boa já conseguiria passar para a próxima fase, devido ao saldo de gols conquistado no jogo em Boa Vista. Ainda assim, os mineiros não quiseram se apegar à vantagem de vitória por placar simples, e vão voltar para Minas Gerais com um bom triunfo no primeiro jogo oficial da equipe em 2017.

Boa constrói placar no segundo tempo e avança na Copa do Brasil

Campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2016, o Boa Esporte coroou seu primeiro compromisso oficial do ano já com uma classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. No duelo dessa quarta, o time mineiro foi quem começou tomando mais controle do jogo, tendo a primeira oportunidade clara da partida. Leleu cobrou falta perigosa contra a meta de Katê, mas o goleiro roraimense espalmou para fazer a defesa.

O confronto seguiu sem grandes chances para os dois lados, com Leleu tentando passes infiltrados na área do São Raimundo e Thiago Paraná apostando em chutes de fora área para o Boa. Mas foi o São Raimundo quem conseguiu assustar no fim da primeira etapa, aos 39 minutos, com Viny forçando boa defesa de Luan, em chute da entrada da grande área.

Na volta para o segundo tempo, o time mineiro conseguiu abrir o placar logo aos 5 minutos, com chute de Leleu. A bola bateu no chão antes de estufar as redes do São Raimundo e acabou enganando o goleiro Katê. Na tentativa de igualar o placar e ainda buscar uma sobrevida na Copa do Brasil, o São Raimundo procurava o gol, mas pecava muito em passes errados.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Kaio Cristian apareceu bem na área dos roraimenses e ampliou o placar para 2 a 0, garantindo a classificação do Boa Esporte. Dois minutos depois, Sillas quase deixou marcado o seu nome no duelo, com boa chegada pela esquerda e finalização contra Katê, mas a bola foi para fora.