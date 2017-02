Audax vence América-RN em sua primeira partida na história da Copa do Brasil

No José Liberatti, em Osasco (SP), o Audax-SP bateu o América-RN por 1 a 0 e ficou com a vaga na Segunda Fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Rafinha, aos 39 minutos do segundo tempo.

O clima que era de festa se transformou em drama. Seguindo o regulamento, o empate garantia a classificação para o América-RN, aproveitando isso, o time potiguar propôs um jogo extremamente defensivo se limitando a defender e mantendo todos os seus jogadores atrás da linha da bola.

A postura do América deixou os jogadores do Audax assustados, e a medida que o tempo passava, os lances de perigo diminuíam cada vez mais. No final do primeiro tempo, o time de Osasco quase abriu o placar. Em cobrança de falta sofrida por Ytalo na entrada da área, Pedro Carmona bateu forte, mas a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro.

As coisas não mudaram muito no segundo tempo, o América permaneceu na retranca e o Audax continuou procurando falhas para tentar finalizar. O único gol da partida veio em uma jogada de pura raça. Aos 36 minutos do segundo tempo, Danielzinho cruzou na área, Hugo cabeceou, o zagueiro tirou em cima da linha e Rafinha empurrou de carrinho para dentro da rede, tirando o Audax do sufoco.

Após o gol, o América partiu para o ataque. Aos 41, Jean Patrick arriscou de longe e mandou na trave de Felipe Alves. Já no último lance da partida, Jean recebeu na pequena área, girou em cima do zagueiro do Audax e mandou por cima do gol, para alivio dos torcedores estreantes na competição.

Com a desclassificação do América, as atenções voltam as disputas do Estadual e para a Copa do Nordeste. A meta é conquistar pelo menos um dos turnos do Campeonato Potiguar para garantir a vaga na Copa do Brasil e no Campeonato Regional em 2018, além de assegurar a participação na Série D, caso não consiga o acesso pelo Brasileirão.

Classificado para a segunda fase, o Audax espera o classificado do confronto entre Ceilândia-DF e ABC-RN no próximo dia 15 para saber quem irá enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil.