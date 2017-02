Jorginho marca e Atlético-GO derrota o CRAC na volta ao Olímpico

INCIDENCIAS: 4ª rodada do Campeonato Goiano de 2017; A partida foi realizada no estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Bruno Rezende (GO) apita a partida, auxiliado por Christian Passos (GO) e Hugo Corrêa (GO)

O Atlético-GO se impôs na volta do clube ao estádio Olímpico com uma vitória. A equipe rubro-negra venceu o CRAC de Catalão com gol do meia Jorginho e conseguiu a segunda vitória em quatro jogos no Campeonato Goiano.

Com o triunfo, o Atlético é o líder do Grupo B com seis pontos ganhos. Foram duas vitórias em quatro jogos, contra o Iporá e agora contra, o CRAC, que ainda não venceu na competição, acumulando três empates e agora, acumulando a primeira derrota. O time catalano é o 4º colocado do Grupo A com três pontos.

O próximo confronto do Atlético-GO será na segunda-feira (13), às 20h, novamente no estádio Olímpico, contra a equipe do Itumbiara. Já o CRAC, enfrentará a Aparecidense, no Aníbal Batista de Toledo, no domingo (12), às 17h.

Jogo com muitas chances e Atlético se dá melhor

A partida começou quente no Olímpico e o Atlético foi com tudo pra cima do adversário em busca da vitória. Daniel Borges teve a primeira chance de gol com um corte bonito no zagueiro e com uma finalização colocada, mas mandando pra fora.

O CRAC esperava a melhor hora para tentar um ataque e o atacante Frontini tentou uma cabeçada da entrada da área que quase surpreendeu o goleiro Kléver. O Atlético respondeu com outra cabeçada, a de Júnior Viçosa, mas que também foi pra fora.

O time catalano quase fez em finalização de Jean após o jogador avançar pela esquerda, mas o chute foi pra fora. Guaraci tentou a finalização de fora da área e obrigou o goleiro Kléver a fazer boa defesa. Não era isso que estava no papel, mas o time adversário estava dando trabalho ao Atlético-GO.

O Atlético perdeu uma ótima chance quando Wanderson ganhou a bola frente ao gol de Bruno Collaço, mas o jogador adiantou demais a bola e o goleiro catalano segurou primeiro. Não parecia que o primeiro tempo teria gols, mas Viçosa recebeu ótima bola, driblou o goleiro Bruno, tocou para Jorginho, que livre de marcação, fez o primeiro gol.

E ainda deu tempo de muito mais. Júnior Viçosa pegou o rebote do goleiro Collaço após o chute de Jorginho, mas o atacante atleticano estava em posição irregular. A situação do CRAC já não estava boa, e piorou quando Guaraci, volante catalano, deu um tapa na cara do companheiro de equipe, Jorginho, e foi expulso.

Atlético muda no segundo tempo, mas não marca mais gols

O autor do gol, Jorginho, sentiu dores e foi substituído juntamente com Bruno Pacheco. Alípio e Luiz Fernando entraram para tentar aumentar a vantagem do Atlético na partida, e que estava afoito no objetivo, principalmente com Wanderson, muito determinado na partida.

Júnior Viçosa queria o seu gol. Após driblar o zagueiro Rafael Morisco, ele bateu colocado com a perna esquerda e tirou tinta da trave de Bruno Collaço. Por mais que ele tentasse, não era sua noite. Ele tentou novamente, minutos depois, em chute na entrada da área, onde o goleiro fez a defesa.

Luiz Fernando, o jovem destaque do Atlético, tentou em finalização de fora da área e novamente Bruno Collaço fez a defesa. Viçosa errou no rebote e assim, foi criado a sua última chance de jogo na partida. Ao apito final, comemoração dos poucos atleticanos presentes no Olímpico.