Keké brilha em vitória do Veranópolis e Brasil de Pelotas segue sem vencer no ano

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017, disputada no estádio Antonio David Farina, em Veranópolis

O Veranópolis chegou à vice-liderança do Campeonato Gaúcho 2017 com um jogo a mais em relação aos concorrentes. Na noite desta sexta-feira (10), o Pentacolor da serra venceu o Brasil de Pelotas em casa e afundou o adversário na zona de rebaixamento. Mateus Santana e Keké marcaram os gols na vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o VEC soma cinco pontos em três rodadas e se mantém entre os que estariam classificados ao mata-mata. Já o Xavante soma apenas um ponto e pode terminar a rodada na lanterna, a depender do resultado do Ypiranga de Erechim. Brasil e Ypiranga justamente se enfrentam na 4ª rodada, quando o Brasil volta ao estádio Bento Freitas, em busca de sua primeira vitória no torneio.

O Xavante do técnico Rogério Zimmermann, representante de Série B do Campeonato Brasileiro, passou por muitas trocas no elenco, com a saída de seus atletas do meio de campo e do ataque ao final de 2016, mas não imaginava passar tantas dificuldades no Gauchão, como já começa a se defender de uma luta contra o rebaixamento. Antes de voltar a campo pelo estadual, o Brasil recebe o Criciúma pela Copa da Primeira Liga em duelo na quarta-feira.

VEC abre o placar, mas jogo fica aberto com chances perdidas pelo Xavante

O Veranópolis despertou o placar quando as equipes ainda se conheciam no estádio. Escanteio da direita cobrado por Keké, autor do gol no empate com o Inter, e cabeçada de Mateus Santana. A zaga do Brasil parou no lance e permitiu a facilidade na chegada à bola do meio-campista, o goleiro Eduardo Martini quase conseguiu a defesa, mas a bola passou sob ele e para dentro do gol: 1 a 0.

O Brasil precisava sair de trás e se encontrar, mas novamente os meias pareciam afastados e desentrosados, dificultando uma reação nos minutos seguintes. Aos 16 minutos, João Afonso pegou uma das sobras de cruzamento e arriscou de longe, mas Reynaldo voou e espalmou em bonita defesa. Em nova chance, o lateral Marlon chutou de longe e Reynaldo defendeu firme no centro da meta.

Do outro lado, chute cruzado do VEC, Kayron tentou desviar de letra, encostou na bola e quase ampliou o placar na passagem próxima da trave. Em seguida, Eduardinho sentiu lesão e precisou sair para entrada de Gil Mineiro no Pentacolor da serra.

O Brasil melhorava e, com 30 minutos, Marcinho deu ótimo passe para Gustavo Papa, o centroavante chutou e Reynaldo foi buscar em dois tempos, em excelente defesa. O Xavante tinha mais a posse no final da etapa e o Veranópolis ficou recolhido, à espera de espaços. Em velocidade, o Brasil teve boa chance novamente com Papa, mas o goleiro Reynaldo saiu bem e cortou no carrinho.

A última grande chance de empate no primeiro tempo veio em cruzamento do apagado Éder Sciola, Gustavo Papa ganhou no alto e cabeceou próximo ao ângulo, para fora, aos 42 minutos.

Keké dita ritmo do segundo tempo e define jogo em pênalti

No primeiro minuto do segundo tempo, o VEC cobrou falta na área e o camisa 10 Athos tentou um gol de cobertura, mas a bola caiu na rede sobre a meta, com muito perigo. Keké, pela esquerda do ataque do Pentacolor, dava trabalho ao marcador Éder Sciola. Foi o atacante quem cobrou escanteio da esquerda e a cabeçada acertou o travessão, em quase ampliação do placar.

Aos 13 minutos, Papa deixou o campo e Bruno Lopes, de 21 anos, entrou no ataque do Xavante para tentar mudar a história do jogo. Entretanto, o Veranópolis seguia com as melhores chances e estava mais perto do segundo gol. A melhora do meio de campo do Brasil no final do primeiro tempo já não era mais vista na etapa complementar.

Aos 22 minutos, o volante Nem chutou pelo meio e levou perigo, em bola que passou à esquerda. Aloísio, titular nos dois primeiros jogos, veio a campo no lugar de Nem pelo Xavante. Gil Mineiro e Éder Sciola receberam cartão amarelo por matarem jogadas no meio de campo.

O Brasil levou perigo somente na bola aérea e a defesa dos locais se segurou com o goleiro Reynaldo recebendo atendimentos médicos. Em ataque veloz, Leandro Camilo cometeu pênalti e o Veranópolis teve a chance de matar o jogo aos 42 minutos. Keké, destaque da partida, marcou em cobrança que foi de goleiro para um lado e bola para o outro. Placar de 2 a 0 aos mandantes e fim de papo na serra gaúcha.