Itabaiana vence CSA de virada e assume vice-liderança do Grupo D do Nordestão

O pontapé inicial da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste reservou um resultado surpreendente. Na tarde deste sábado (11), o Itabaiana não se intimidou diante do CSA e venceu por 2 a 1, de virada, em pleno Estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. O herói do dia foi o meia Igor Alves, que entrou no decorrer do segundo tempo e assinou os dois gols do Tremendão da Serra. O tento azulino foi anotado pelo volante Everton Heleno, de pênalti.

O triunfo coloca o clube sergipano na vice-liderança do Grupo D da maior competição regional do Brasil. O Tricolor da Serra agora soma os mesmos quatro pontos do líder CRB, que mais tarde medirá forças com o ABC no Frasqueirão. Já os azulinos estacionaram nos três pontos e, caso os abecedistas vençam ou empatem com o Galo da Pajuçara, terminarão a rodada na lanterna da chave.

Primeira etapa pouco movimentada

O primeiro tempo do duelo teve poucas chances de gol. Os visitantes levaram perigo aos sete minutos, quando o lateral-esquerdo Janilson cruzou à área e o meia Diego Neves cabeceou. A bola quicou no gramado e saiu por cima da meta do goleiro Jeferson.

A melhor chance dos anfitriões na primeira etapa veio com meia-hora de jogo. o atacante Alex Henrique recebeu passe açucarado do meia Didira, ficou cara a cara com Genivaldo e finalizou. Atento, o arqueiro fez grande defesa com os pés e manteve o 0 a 0 no placar.

As equipes foram aos vestiários zeradas. Insatisfeita, a torcida azulina vaiou o time da casa.

CSA sai na frente, mas a estrela de Igor Alves brilha e o Itabaiana chega à reviravolta

O Azulão do Mutange saiu na frente aos 27 minutos do segundo tempo. O atacante Jacó foi derrubado pelo zagueiro Tiago Garça na área e o árbitro baiano Marielson Alves Silva marcou pênalti. O volante Everton Heleno chamou a responsabilidade e converteu a penalidade máxima em gol.

A desvantagem no marcador e o domínio do adversário não deixaram o escrete tricolor abatido. Quando o relógio apontava 31 minutos, o meia Igor Alves, que acabara de entrar, sofreu falta do lateral Rafinha perto da área. Ele mesmo partiu para a cobrança, acertou o ângulo de Jeferson e deixou tudo igual.

O gol animou o time itabaianense. Os comandados de Ailton Silva passaram a ter mais volume de jogo e foram premiados com a reviravolta aos 37 minutos. Em uma investida no ataque, o goleiro Jeferson não segurou a bola e Igor Neves aproveitou o rebote para fazer 2 a 1.

Desesperado, o time de Oliveira Canindé partiu para o abafa e deixou seu sistema defensivo altamente exposto. E o goleiro Jeferson teve de trabalhar perto do apito final, em potente finalização do atacante Paulinho Macaíba.

Após o apito final, os visitantes festejaram os três pontos que os mantêm vivos no Nordestão. Tremenda vitória do Tremendão da Serra. Do lado dos Marujos, o sinal de alerta está ligado e eles não querem que o barco afunde.