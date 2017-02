Com gols no fim, Campinense bate Náutico e mantém invencibilidade no Nordestão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017, disputada no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba

Em um jogo fraco tecnicamente, o Campinense recebeu o Náutico na 3ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017. Tirando proveito da superioridade numérica em campo no Amigão, em Campina Grande, a Raposa levou a melhor ao derrotar por 2 a 0, com gols assinalados por Renatinho e Léo Ceará.

Com a vitória, os rubro-negros não apenas permanecem em boa fase, mas como seguem invictos na competição regional e com sete pontos, ficando na 2ª posição por conta do saldo. Os alvirrubros, porém, ficam na 3ª colocação e somando três pontos ganhos, se complicando para a vaga nas quartas de final.

Os times voltam a se enfrentar, pela 4ª rodada do Nordestão, somente daqui a duas semanas. A partida vai ser na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, às 20h apenas na quarta-feira (22). Antes, pela Copa do Brasil, os pernambucanos enfrentam o Guarani de Juazeiro na quarta-feira (15) às 22h30 (de Brasília), no Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, enquanto os paraibanos duelam contra o Paraíba na quinta-feira (16), às 21h (de Brasília).

Raposa é melhor, mas times vão ao intervalo no empate

O grupo já era esperado que fosse equilibrado, com os times brigando do início ao fim para definir o classificado às quartas de final, já que só o líder tem vaga assegurada. Dentro de campo, o equilíbrio prosseguiu desde os primeiros minutos e com poucos lances ofensivos, sem fazer os goleiros trabalharem.

Ainda assim, a primeira boa jogada do jogo foi criada pelo Campinense e em uma tentativa surpreendente. Aproveitando o espaço cedido pela intermediária, Léo Ceará disparou em velocidade e soltou uma bomba para brilhante intervenção de Tiago Cardoso, que tocou para escanteio com a ponta dos dedos.

Mostrando que estava mais solto na partida, os donos da casa tiraram proveito da força da torcida e seguiram em cima, afim de sair à frente no placar. Em nova oportunidade de fora da área, porém com Magno, a bola saiu próxima à trave direita e assustou a meta alvirrubra, já que o camisa 1 pulou e apenas observou a trajetória.

Na reta final, o Timbu conseguiu controlar o ritmo e segurou as ações da Raposa, que ficou sem criatividade e pouco assustou. Os alvirrubros aproveitaram a baixa produtividade dos mandantes e seguiram indo à zona ofensiva, entretanto também não mostraram qualidade em suas finalizações e tornaram o embate sem emoções, indo para o intervalo no zero.

Campinense cresce no fim e leva a melhor sobre Timbu

Para a segunda etapa, Sérgio China optou por uma alteração no meio-campo, colocando Filipe Ramon no lugar do lateral-direito Fabinho. A mudança, entretanto, não surtiu efeito imediato e o Náutico chegou ao ataque com mais determinação. Maylson lançou Erick, que arrematou direto para fora. Em seguida, Marco Antônio cobrou escanteio e a bola sobrou com Giovanni soltar o pé, mas Glédson interveio.

Mostrando que não se acomodariam com o empate dentro de casa, os paraibanos foram para cima e tiveram boa chance de ficar à frente do placar. Léo Ceará recebeu e bateu cruzado, porém a bola passou sobre Tiago Cardoso. Jussimar ainda subiu para tentar cabecear, todavia não foi o suficiente para completar.

Quando tudo estava se encaminhando para o empate sem gols dentro do Amigão, o Timbu ficou com um atleta a menos. Rodrigo Souza fez a falta no adversário e recebeu o segundo amarelo, virando desfalque. A superioridade numérica fez a Raposa crescer e, com isso, conseguir ter a vantagem também no marcador. Renatinho encheu o pé de fora da área e marcou um golaço.

Nos últimos minutos, os pernambucanos até tiveram a chance de ficar com o empate após Erick cruzar para Alison, contudo cabeceou perto da trave direita e não foi eficaz. No contra-golpe, no entanto, os donos da casa sacramentaram o triunfo. Maranhão foi lançado na esquerda e serviu Léo Ceará, que tirou de Tiago Cardoso e deu os números finais.