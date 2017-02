Vitória assume liderança ao bater Flamengo e Atlético segue sem vencer no Pernambucano

Tricolor das Tabocas supera Tigre diante da torcida e chega ao topo da tabela (Foto: Divulgação/FPF-PE)

Na tarde deste domingo (12), foram realizados todos os três duelos na 4ª rodada no Hexagonal do Rebaixamento, válido pelo Campeonato Pernambucano 2017. Diante da torcida, ainda que o público não fosse dos melhores, o Vitória derrotou o Flamengo de Arcoverde por 3 a 1, assumindo a liderança.

Os gols do triunfo do Taboquito foram marcados por Diogo França, na etapa inicial, e Juninho, duas vezes na final. Bob, de pênalti, fez a favor do Tigre. Com a derrota, o Tigre deixa o topo da tabela e somando seis pontos ganhos, caindo para a 4ª posição devido aos outros resultados da rodada.

Afogados segue sem vencer e Serra encosta na liderança

Mesmo fora de casa, o Serra Talhada se impôs em campo e ficou com a vitória. Tentando tirar proveito do apoio da torcida, o Atlético saiu à frente com tento de Alan, de pênalti. O Lampião, porém, se superou e, com isso, alcançou o empate ainda no primeiro tempo com Palito. No segundo, entretanto, Anderson deixou os sertanejos em vantagem na partida e sacramentou o resultado positivo em 2 a 1.

Lampião leva a melhor e mantém série sem vitórias do Tatu-Bola (Foto: Geovane Oliveira/Serra Talhada)

Com isso, os atleticanos continuam sem vencer no Estadual desde a 1ª fase, somando sete derrotas e três empates no total. O Serra, porém, é o vice-líder da 2ª parte do certame, totalizando os mesmos oito pontos do Vitória, mas ficando atrás por ter feito um gol a menos, buscando a classificação à Série D.

Afogados supera América e embala na briga pela vaga

Em jogo direto para seguir na luta pela vaga na Série D, o América não rendeu e teve uma atuação abaixo das expectativas no Ademir Cunha, sendo derrotado pelo Afogados pelo placar mínimo. O gol solitário do triunfo foi marcado por Caxito, com somente três minutos de partida em Paulista.

Coruja supera Esmeraldino e chega ao terceiro confronto sem derrota (Foto: Romário Silva/Afogados)

O triunfo, além de fazer a Coruja chegar ao terceiro confronto sem ser superada, a colocou na 3ª posição e somando sete pontos. O Periquito, por sua vez, cai à 5ª colocação e com quatro pontos ganhos, tentando seguir vivo em busca da classificação à Quarta Divisão nacional, já que chegou às oitavas de final em 2016.