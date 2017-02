De virada, Sampaio Corrêa cresce na segunda etapa e bate Juazeirense na Copa do Nordeste

Gol de Cleitinho foi muito festejado no Castelão (Foto: Divulgação / Sampaio Corrêa)

Em confronto de equipes que ainda não obtiveram pontos ainda na competição, Sampaio Corrêa e Juazeirense se enfrentaram no Castelão, na noite de hoje (12), no Maranhão, em jogo que fechou a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Em jogo fraco tecnicamente, o Sampaio venceu de virada por 2x1, com gols de Guilherme e Cleitinho para o time da casa enquanto Ricardo Braz marcou para os visitantes.

Com o resultado que deu os primeiros três pontos para a equipe, o Sampaio Corrêa foi para a terceira posição e mantém as esperanças de classificação a próxima fase. Contudo, as atenções se voltam para o estadual, onde enfrenta o Imperatriz na próxima quarta (15). Já a equipe de Juazeiro, complicou ainda mais sua situação no regional e agora enfrenta o Atlântico pelo Campeonato Baiano.

Os primeiros minutos começaram com as equipes mostrando porque ainda não pontuaram na competição. O ritmo era lento e houve muitos erros de passe, principalmente da equipe maranhense, que não conseguia impor seu mando. A equipe também pecava muito na saída de bola, quando a demora no toque de bola, obrigava os zagueiros a darem chutão.

O time de Juazeiro é que partia para o ataque, mesmo fora de casa, principalmente com as chegadas de Sassá e Everlan, que tinham muita liberdade para distribuirem o jogo. Júnior Chicão chegou a perder gol incrível após cruzamento de Sassá, furando um voleio na pequena área. Aos 29', a superioridade do Cancão deu resultado. Nem bateu escanteio, Ricardo Braz se antecipou e testou bonito, sem chances para o goleiro Jean, abrindo o placar no Maranhão.

Com o gol e os protestos da torcida, o Sampaio resolveu acordar e pressionar, mas sem criatividade, apelava para a bola aérea. Foi assim, que em cruzamento de Artur, Cloves cabeceou por cima. Por volta dos 36', finalmente a primeira chance clara do Sampaio. Daniel Barros fez cruzamento perfeito para Carlos Alberto, cabeceou forte para um verdadeiro milagre realizado pelo goleiro Tigre. O técnico Vinicius Saldanha ainda colocou Hiltinho, mas não deu tempo dele fazer muita coisa em campo. Final de 1x0 para o Juazeirense.

Precisando do resultado para manter as chances de classificação, a Bolívia Querida voltou melhor, tentando pressionar o Juazeirense. Daniel Barros, chutou de longe e a bola beijou a trave, assustando o goleiro, que só torceu para a bola não entrar. E foi novamente num chute de Barros, aos 9', que o gol de empate saiu. Ele chutou de longe e Tigre não conseguiu encaixar, na volta, Guilherme, que entrou no intervalo, todo atrapalhado, colocou para dentro.

Apesar de ter empatado, o Sampaio continuava mal e abusava dos chutões, e só chegou com perigo quando em belo passe de Hiltinho, a bola sobrou para o Guilherme, que bateu forte e Tigre mais uma vez salvou o time baiano. Mas foi só aos 33', que Guilherme disputou bola com o goleiro e a bola sobrou para Cleitinho, que mandou por cobertura, marcando um golaço para decretar a virada e vitória da equipe maranhense.