Vila Nova cede empate no fim do jogo para Rio Verde mas segue líder no grupo A do goiano

INCIDENCIAS: 5ª rodada do Campeonato Goiano de 2017; A partida foi realizada no estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde (GO)

ÁRBITRO: André Luiz Castro (GO) apitou a partida, auxiliado por Márcio Soares (GO) e Cleyton Pereira (GO)

A tarde de domingo (12) parecia que ia terminar de forma agradável para o torcedor do Vila Nova no estádio Mozart Veloso do Carmo, mas a equipe colorada vacilou nos minutos finais e ficou no empate em 3 a 3 com a equipe do Rio Verde pelo Campeonato Goiano. Os destaques foram para as atuações de Moisés, do Vila Nova, e Saulo, do Rio Verde, por terem marcados dois gols cada.

Com o resultado "amargo" para os vilanovenses, o Vila chegou aos 11 pontos ganhos na tabela e segue na liderança do Grupo A, porém, agora com o mesmo número de pontos do Goiás, que tem um gol a menos no saldo. O Rio Verde segue sem vencer e tem apenas 4 pontos, na 4ª colocação do Grupo B.

O próximo compromisso do Vila Nova é pela Copa do Brasil, onde o time colorado enfrenta o Fast, do Amazonas, na quinta-feira (16), ás 22h30, na Arena da Amazônia. O time goiano tem a vantagem do empate por jogar fora de casa. No Goianão, o Vila volta a campo no domingo (19), ás 17h, no Serra Dourada, para enfrentar o Atlético-GO.

A equipe do Rio Verde só volta aos gramados no próximo domingo (19), ás 17h, no estádio Genervino da Fonseca, para enfrentar a equipe do CRAC. Os confrontos marcarão o início do segundo turno do Campeonato Goiano.

Vila domina e sai com vantagem para o intervalo

A equipe do Vila Nova, mesmo com a maioria de reservas em campo, estava determinada a conseguir a vitória em Rio Verde. A equipe vilanovense participava mais da partida ofensivamente enquanto o Verdão do Sudoeste tentava se encontrar em campo. Moisés já vinha mostrando que ia se destacar na partida logo nos primeiros minutos.

A primeira chegada de perigo foi do Rio Verde, quando Rogério tentou uma cabeçada perigosa dentro da área, mas mandando pela esquerda do gol de Wendell. O Vila respondeu com boa finalização de Everton da intermediária e exigiu boa defesa do goleiro Tom.

A maior parte do jogo era de muita disputa no meio de campo, e o gramado ruim e prejudicado por causa da chuva no Mozart Veloso do Carmo, não ajudava os jogadores. O Vila jogava nas velocidades dos contra-ataques e o Rio Verde passando a bola no meio de campo.

Mas veio a consagração quando após um erro da equipe da casa, e Moisés ficou com a bola. Na entrada da área, o jogador finalizou com estilo no canto esquerdo e colocou o Vila Nova na frente do marcador. Ainda deu tempo do Rio Verde responder com Roger Guerreiro finalizando dentro da área, mas sendo travado pela defesa. O primeiro tempo terminou com os colorados na frente.

Alvirrubro amplia, mas dorme no final e cede empate ao Rio Verde

O segundo estava prometendo ser melhor que o primeiro, tanto que o Rio Verde quase marcou logo aos três minutos em chute de Gabriel que parou na trave do goleiro Wendell. Aquilo não assustou o Vila, que um minuto depois, em um contra-ataque rápido de Vandinho, conseguiu dar um ótimo passe para Moisés concluir para o gol

Era o segundo gol do atacante no jogo e o terceiro no Campeonato Goiano. A equipe do Rio Verde parecia não ter reação, mas isso mudou quando em cobrança de falta, o atacante Saulo apareceu livre na área, aproveitou o escorregão de dois zagueiros na área e concluiu para o gol.

A equipe da casa tinha diminuído e já desenhava uma reação, mas tinha que parar um Vila Nova com vontade. Patrick Leonardo quase marcou em cobrança de falta, acertando a trave de Tom, e logo depois, em escanteio cobrado na área, o zagueiro Wesley Matos desviou para trás e marcou o terceiro.

O caixão do Rio Verde já estava praticamente fechado na partida, mas Wesley Matos passou de herói para vilão quando após um cruzamento, o jogador colocou a mão na bola dentro da área e o juiz marcou penalidade. O zagueiro ainda recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo.

Na cobrança de pênalti, Saulo bateu com capricho e finalizou para a rede. Era o segundo gol do atacante no jogo e após isso, era notável a vontade do Rio Verde de buscar o empate na partida. Isso não demorou para acontecer. Gabriel recebeu ótimo passe na área e tocou de cavadinha para a rede do goleiro Wendell. O zagueiro Alisson Brand tentou afastar em cima da linha, mas sem sucesso.

Ao apito final, frustração do lado colorado, que saiu reclamando da arbitragem da partida e muita festa da torcida do Rio Verde e dos jogadores pelo empate conseguido na garra.