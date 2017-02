Surpresa da Taça Guanabara, Muriel Leite se destaca na lateral-direita do Resende

(Foto: Arquivo Pessoal/Muriel)

O Resende é uma das grandes surpresas do futebol carioca. Se a expectativa estava em cima de Bangu e Boavista, é a equipe alvinegra quem surpreende e chega à última rodada da Taça Guanabara tendo chances de classificação. Com quatro pontos, depende de uma combinação de resultados para roubar a posição do Vasco e avançar à semifinal. E um dos responsáveis pelo sonho se manter vivo é o lateral-direito Muriel Leite, um dos destaques do Gigante do Vale.

Querido pela torcida, Muriel Leite começa a chamar atenção dos olheiros por suas atuações contra as grandes equipes do Grupo C. Apesar do Resende ter sido derrotado em ambas as ocasiões, o lateral deixou o campo com boas atuações. Contra o Fluminense, foi o que mais criou ocasiões na derrota por 1 a 0. Contra o Vasco, deu a assistência para o gol de Kiros no revés por 2 a 1.

Também é possível destacar suas boas atuações com números. De acordo com o Blog Números da Bola, Muriel Leite estaria na seleção do Campeonato Carioca se valessem apenas as estatísticas. Tendo características ofensivas, se destaca com quatro cruzamentos certos, três assistências para finalização e uma para gol.

Números de Muriel Leite, lateral-direito do Resende 1 assistência para gol 3 assistências para finalização 4 cruzamentos certos 2 desarmes

(Fonte: Blog Números da Bola/Lancenet)

Na última rodada, o Resende precisa de resultados nos três jogos do Grupo C. Matematicamente, necessita vencer o Bangu no Estádio Trabalhador e torcer para que o Fluminense derrote o Volta Redonda e o Vasco não vença a Portuguesa-RJ. O Gigante do Vale é o quarto colocado com quatro pontos conquistados.