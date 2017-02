Atlético-GO pula na frente três vezes no placar, mas cede empate ao Itumbiara

INCIDENCIAS: 5ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Breno Souza (GO) apitou a partida, auxiliado por Bruno Pires (GO) e Alexandre Amaral (GO)

O Atlético-GO esperava a vitória diante da equipe do Itumbiara no estádio Olímpico, para conseguir uma sequência de vitórias e avançar nas primeiras posições do Campeonato Goiano. Mesmo marcando três gols, o Dragão ficou no empate com o Itumbiara, que viu o atacante Gilmar marcar três gols e ajudar o Tricolor a sair com um ponto.

Com o empate, o Dragão segue na primeira colocação do Grupo B, agora com 7 pontos ganhos e um a mais que o segundo colocado, Goianésia. O Itumbiara ainda não venceu na competição e segue na quarta colocação do Grupo A, com 4 pontos e um a mais que o último colocado, o CRAC.

O próximo compromisso do Atlético-GO será o clássico no domingo (19), contra o Vila Nova, ás 17h, no estádio Serra Dourada. O Itumbiara jogará no estádio JK, contra a equipe do Anápolis, também no domingo (19), ás 17h. Os jogos marcarão o início do segundo turno do Goianão.

Atlético pressiona e Júnior Viçosa quebra jejum

Ainda sem marcar nenhum gol no Campeonato Goiano, o atacante Júnior Viçosa estava com vontade de quebrar esse jejum na partida contra o Itumbiara, porém, mais importante que isso, era sair vencedor do confronto. A primeira chance criada veio em cabeçada de Roger Carvalho, que foi pra fora.

Após isso, Viçosa teve sua primeira chance em cabeçada frente ao gol de Rodrigo Calaça, mas a bola subiu demais. O atacante se lamentou batendo a própria cabeça na trave, mas conseguiu desencantar no lance seguinte, quando aproveitou o rebote da finalização de Jorginho e mandou pra rede.

Minutos depois, Júnior Viçosa teve mais uma chance de marcar, mas mandou a bola pra fora após receber bom passe em condição na frente. O Itumbiara respondeu com Danilinho finalizando na entrada da área, mas o goleiro Kléver espalmou e evitou o gol.

O primeiro terminou com uma impressão de que o jogo seria dominado pelo Atlético do início ao fim, mas poucos sabiam as surpresas que a etapa final traria para ambas as equipes.

Gilmar marca três vezes e Atlético reclama de arbitragem

O segundo começou com um lance polêmico. Após cruzamento na área do Itumbiara, Luiz Fernando apareceu do lado esquerdo para finalizar e marcar o gol, porém, o bandeirinha marcou impedimento alegando que Viçosa participou do lance e estava em posição irregular. Não havia tido nem um minuto de partida.

Um minuto depois, Vanilson foi derrubado por Roger Carvalho dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Tricolor. O atacante Gilmar bateu com capricho e marcou o gol de empate, com algumas reclamações dos jogadores atleticanos. A partida estava relâmpago. Três minutos depois do Itumbiara ter buscado o empate, houve um cruzamento na área , Viçosa cabeceou fraco, mas Calaça não segurou e Jorginho pegou o rebote para colocar o Dragão na frente.

O Atlético não teve muito tempo para comemorar, pois novamente, Roger Carvalho fez pênalti, dessa vez, em cima do atacante Gilmar. O atacante do Tricolor da Fronteira bateu bem mais uma vez e empatou a partida. A festa do Itumbiara durou pouco novamente, quando em novo cruzamento na área, o zagueiro Rafael Araújo tentou tirar, mas cabeceou para o próprio gol.

Rafael teve pouco tempo para se lamentar, porque em lançamento no ataque, Gilmar dominou em velocidade, bateu forte e conseguiu encobrir o goleiro Kléver. A festa era toda do Tricolor, mas todos apostavam que mais gols poderiam sair no Olímpico. Wanderson foi o primeiro a tentar com uma finalização à direita do gol de Rodrigo Calaça, mas a bola saiu longe. Júnior Viçosa perdeu duas chances claras, uma na frente do goleiro, chutando pra fora e a outra, em um chute de bicicleta, mas mandando também pela linha de fundo.