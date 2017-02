ABC empata com Ceilândia fora de casa e conquista classificação na Copa do Brasil

Valendo pela primeira fase da Copa do Brasil, Ceilândia e ABC se enfrentaram na tarde escaldante desta quarta-feira (15), no Abadião, em Ceilândia, com o time da casa, precisava vencer para avançar na competição. Já o elefante alvinegro lutava por um empate. Ele veio, com gols de Elivelto para o time da casa e Erivélton para os visitantes.

Com o resultado, o time do Rio Grande do Norte se classificou e agora enfrenta o Audax-SP, que eliminou o rival do ABC, o América-RN, na semana passada. O Ceilândia volta agora suas atenções para o Campeonato Brasiliense, onde enfrenta o Santa Maria, na sua segunda partida do estadual.

Como já era esperado, o começo da partida foi de estudos por parte de ambas as equipes, além do clima quente da cidade, que atrapalhava bastante as duas equipes. O ABC se lançava um pouco mais ao ataque, mas era pouco efetivo. Apesar disso, o Ceilândia foi quem chegou pela primeira vez com perigo. Romarinho fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Allanzinho, que em cabeceio que raspou a trave, assustou o goleiro Edson e a zaga do elefante alvinegro.

Após volta da parada técnica solicitada pelo árbitro Francisco Carlos do Nascimento, o ABC veio com tudo para abrir o placar e definir o confronto. Aos 27', Romano fez cruzamento, Nando escorou de cabeça e Erivelton bateu forte, sem chances para o goleiro Artur, abrindo o placar no Distrito Federal e ampliando ainda mais a vantagem do ABC.

A primeira etapa seguiu sem mais chances perigosas. O Ceilândia, de forma atabalhoada, até tentava o empate, mas esbarrava na sua própria falta de qualidade técnica, errando muitos passes e por consequência, não conseguindo finalizar muito. Já a equipe de Natal, só controlou o jogo, esperando que os 45 minutos iniciais terminassem com o placar a seu favor. E foi isso que aconteceu. 1 a 0 para o ABC no primeiro tempo.

O Gato Preto voltou da mesma maneira, sem conseguir reagir. Mas isso mudou aos 14 minutos, quando Felipe Cirne entrou e colocou fogo no jogo. Aos 17', ele passou para Romarinho, que foi derrubado na área por Felipe Guedes e o juizão marcou pênalti. O zagueiro Elivelto cobrou com categoria e empatou o jogo, renovando as esperanças do time.

Depois do gol, se esperava que o time do Distrito Federal partisse pra cima, e foi isso que aconteceu, principalmente com as boas chegadas de Felipe Cirne e Romarinho, os jogadores mais perigosos da equipe. Kabrine, inclusive, bateu falta que beijou o travessão. Mas não foi suficiente, a equipe não conseguiu a virada e terminou por lamentar o gol sofrido no ínicio do jogo. Final de 1 a 1, que deu a classificação ao ABC.