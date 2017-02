Treinador do Volta Redonda lamenta chances perdidas: "Poderíamos fazer história"

Comandante tricolor lamentou oportunidades perdidas diante do Cruzeiro | Foto: Wallace Feitosa/VRFC

A eliminação do Volta Redonda da Copa do Brasil nesta quarta-feira (15) para o Cruzeiro não diminuiu a confiança do treinador Cairo Lima em sua equipe. Apesar do revés por 2 a 1 que culminou na saída do clube ainda na primeira fase da competição, o comandante tricolor viu pontos positivos de seus jogadores na atuação dentro do Raulino de Oliveira.

Para o treinador do Volta Redonda, a atuação foi uma das melhores até aqui na temporada. “Fizemos um grande jogo no segundo tempo, também no início do primeiro. Conseguimos criar chances no contra-ataque, mas assim como os torcedores também não estou satisfeito. Poderíamos ter feito história, tivemos oportunidades de eliminar um gigante quatro vezes campeão da Copa do Brasil”, disse Cairo.

Nos primeiros quinze minutos, o Voltaço chegou com perigo através de Pipico e Marcelo, mas as oportunidades não foram capitalizadas. Melhor para os visitantes, que abriram o placar logo em seguida e conseguiram boa vantagem para a classificação.

Segundo Cairo, a apresentação de seu grupo foi positiva no contexto geral da partida. “Sempre acredito muito neles. Tivemos chances no primeiro tempo, antes do Cruzeiro. Se tivéssemos aproveitado a história seria diferente. Reagimos bem, também no segundo tempo, sufocamos em alguns momentos, tivemos volume de jogo considerável, além de uma entrega fantástica mais uma vez”, afirmou.

Volta Redonda teve momentos bons, mas acabou pecando nas finalizações | Foto: Pedro Henrique Guimarães/VAVEL Brasil

Confira outros pontos comentados por Cairo após a eliminação

- Falta de confiança:

“Acredito que faltou acreditar um pouco mais por parte dos jogadores. Eles viram depois do jogo que foi por pouco, que dava para acreditar mais no próprio potencial. Que fique de lição para o restante da temporada”

- Equipe ideal para o restante da temporada:

“Estamos próximos (de encontrar). Estamos evoluindo, o que é importante e agora o foco é no Fluminense. Jogo em Moça Bonita, vai estar muito quente, mas estará calor para ambos. Vamos descansar bem e reagir no Carioca"

- Crescimento e evolução da parte física:

“Por mais que façamos uma boa pré-temporada, o ideal físico é atingido durante os jogos e os jogadores já estão em um nível melhor. A tendência é suportar mais fisicamente a cada jogo, porque assim eles são capazes de executar o que pensam. Espero que a equipe siga nessa crescente”