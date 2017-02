Vila Nova sofre no fim, mas arranca empate do Fast e se classifica na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: 1ª fase da Copa do Brasil 2017; A partida foi realizada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

A viagem foi longa, mas o Vila Nova levou a melhor jogando contra a equipe do Fast na Arena da Amazônia, nessa quinta-feira (16). A equipe colorada conseguiu arrancar o empate necessário para avançar de fase na Copa do Brasil, graças ao atacante Moisés, que marcou o gol do time goiano no segundo tempo.

Como o regulamento previa a classificação para o visitante, o Vila Nova avançou à segunda fase e irá enfrentar o Vasco da Gama, no estádio Serra Dourada. A data do confronto foi definida para o dia 1º de março, às 21h45. Se houver empate, a decisão irá para os pênaltis.

Voltando para Goiânia, o Vila Nova se concentra agora no estadual, onde lidera a competição com 11 pontos e já pensa no clássico de domingo (19), às 17h, contra o Atlético-GO, no estádio Serra Dourada.

Vila e Fast pressionam, criam chances, mas pecam na finalização

A equipe do Vila Nova começou criando as primeiras oportunidades de gol do jogo. Marcos Serrato finalizou na entrada da área e mandou por cima do gol do goleiro Naylson, que segurou uma forte bola após cruzamento de Maguinho para Moisés no lance seguinte.

A equipe amazonense, que contava com jogadores com nomes muito curiosos, fez sua primeira chegada com Matheus Cruz levantando bola na área, mas a finalização de Júnior Neymar foi pela linha de fundo. O Vila já sofria com as marcações de impedimentos excessivas, principalmente com o atacante Moisés.

Apesar de tudo, Moisés era o atacante mais ativo no jogo para a equipe do Vila e quase marcou em finalização cruzada pela esquerda, na qual o goleiro Naylson fez boa defesa. Wallyson também passou perto de marcar em cabeçada, que mandou pra fora.

Makeka respondeu para o Fast com ótima bola para Júnior Neymar, que chutou forte para a rede do lado de fora. Wendell só observou, assim como no lance em que o mesmo Júnior Neymar recebeu bola cara a cara com ele e chutou pra fora.

No último lance de perigo do primeiro tempo, Wendell teve de trabalhar. Após confusão e bola sobrando na área, Júnior Neymar, sempre ele, finalizou de bico e o goleiro colorado salvou o Vila Nova.

Moisés desencanta e Fast pressiona o Vila Nova até o final

O Fast queria manter a mesma postura ofensiva, pois só se classificaria com uma vitória. Logo aos dois minutos, o goleiro Wendell segurou firme a bola depois de um lançamento para Thiago Brandão. O Vila não criava com tanto perigo. A melhor chance veio quando PH bateu de fora da área e mandou por cima.

Maguinho era o jogador de velocidade do Vila pelas pontas e quase marcou após chute cruzado que passou perto do gol. A partir daí, o Tigrão passou a controlar o jogo e chegou perto de marcar com Wallyson, mas a bola foi pela rede do lado de fora.

Quem insiste, uma hora consegue. Maguinho cruzou na área, o goleiro Nalyson deixoyu a bola passar e Moisés, livre de marcação, mandou para a rede. Era o primeiro do jogo na Arena da Amazônia, e um gol que dificultava muito a vida do Fast.

E que poderia ter ficado bem mais difícil se Moraes Júnior não tivesse desperdiçado a ótima oportunidade que teve saindo na cara do gol, mas mandando por cima. As coisas só voltaram a melhorar para o Fast, quando o Vila ficou com um a menos. PH recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo.

A pressão era toda do time da casa e que botou fogo no jogo quando após cruzamento na área, o zagueiro Thiago Brandão pegou de carrinho e mandou forte para o fundo da rede, empatando a partida. Os minutos finais foram de muita bola na área do time do Vila Nova.

Apesar de toda a pressão e o sofrimento com um jogador a menos em campo, o Vila Nova segurou a pressão do Fast e saiu de campo classificado para a segunda fase. A torcida do Fast lamentou a eliminação, mas aplaudiu o time.