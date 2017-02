São Bernardo leva a melhor no clássico do ABC e quebra invencibilidade do Santo André

Únicos representantes do ABC paulista na elite do Campeonato Paulista, Santo André e São Bernardo se enfrentaram na manhã deste domingo (19) no Estádio Bruno José Daniel, em duelo válido pela quarta rodada da competição. Walterson, ex-Santos, marcou o único gol da partida no primeiro tempo após falha da defesa andreense.

Sob um forte calor onde poucas oportunidades foram criadas, o São Bernardo foi superior e dominou principalmente o setor do meio-campo na etapa inicial. Pressionando o Ramalhão em seu campo defensivo, a equipe tinha a posse de bola mas finalizava pouco. Do outro lado, os donos da casa sofriam para chegar ao ataque. Apagado, Eduardo Ramos pouco apareceu. Sentindo dificuldades para sair da pressão imposta pelos visitantes, os famosos "chutões" foram frequentes na retaguarda andreense.

Se as oportunidades não apareciam com a qualidade das duas equipes, um erro acabou decretando o resultado final. Titular na vaga de Cicinho, o lateral Jean errou ao tentar recuar a bola para Zé Carlos em um lance praticamente definido. Atento ao lance, Walterson roubou a bola e tocou na saída do arqueiro andreense, inaugurando o marcador.

Sem confiança para o decorrer da partida, Jean seguiu falhando em diversos lances e acabou substituído no intervalo. Guilherme Garré entrou em seu lugar, e mudou o Santo André. Precisando correr atrás do placar, a equipe andreense foi mais incisiva na etapa final, mas seguia criando pouco e errando passes no meio de campo. Nos contra-ataques, o São Bernardo chegava à área adversária mas pecava na hora de marcar o segundo. Já o Santo André, viu na cabeça de Deivid próximo ao fim do jogo surgir a sua principal oportunidade no confronto, mas a bola saiu para a linha de fundo.

Após a grande vitória andreense em Itaquera diante do Corinthians, os comandados de Toninho Cecílio chegam a sua segunda derrota consecutiva na temporada, incluindo o revés do último meio de semana, onde a equipe perdeu em casa para o Criciúma e foi eliminado na Copa do Brasil. Terceiro colocado do Grupo C, o Ramalhão volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando visita a Ferroviária em Araraquara pela quinta rodada do Paulista.

Com dificuldades no início da temporada, o São Bernardo conquista sua segunda vitória consecutiva no Paulistão. Também na terceira colocação mas do Grupo A, o Bernô encara na próxima quarta o Mirassol no Estádio Primeiro de Maio. A equipe do interior é a única invicta na competição.

Em Sorocaba, São Bento e Botafogo-SP não saem do zero

Último colocado do Grupo C com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas, o São Bento perdeu uma grande oportunidade de sair com os seus três primeiros pontos na noite deste sábado (18). Em Sorocaba, o Azulão não passou de um empate em 0 a 0 diante do Botafogo-SP, permanecendo na lanterna da classificação geral.

Precisando do resultado, o São Bento demonstrou nervosismo e não conseguiu demonstrar um bom futebol diante de seus torcedores no Walter Ribeiro. Repleto de desfalques, o Fogão apostava no contra-ataque, mas chegava raramente ao seu campo ofensivo. A melhor chance do jogo surgiu nos minutos finais do primeiro tempo. Marcão finalizou dentro da área, mas o goleiro Rodrigo Viana salvou em cima da linha.

Ao lado do Red Bull Brasil como as únicas equipes que ainda não venceram no Paulistão, o São Bento volta a campo na próxima terça-feira (22), quando encara o São Paulo no Morumbi. Na lanterna do Grupo A com quatro pontos ganhos, o Botafogo-SP recebe o Audax no estádio Santa Cruz na próxima quarta-feira.