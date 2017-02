Caxias pressiona, fura bloqueio do São Paulo-RG e goleia no final

Na tarde deste domingo (19), o Campeonato Gaúcho viu uma grande exibição do Caxias no Estádio Centenário. Pressionando desde o começo da partida, a equipe grená insistiu e conseguiu furar o bloqueio do São Paulo-RG, vencendo por 3 a 0 com gols de Jean, Jajá e Marlon.

A vitória leva o time da casa à sete pontos na tabela, ficando momentaneamente na vice-liderança da competição. Já o Leão do Parque fica na sétima colocação, com cinco pontos ganhos. Essa foi a primeira derrota do time de Gilson Maciel na temporada.

Pressão sem resultado

O primeiro tempo foi frustrante para o time de Caxias do Sul. Atacando muito, a equipe viu os zagueiros Lacerda e Cleylton muito seguros e tranquilos, apesar da grande pressão sofrida. Depois de alguns minutos, o jogo esfriou e o ritmo dos donos da casa também caiu.

Mas então entrou a figura de Luis Carlos Winck, que percebeu que era hora de fazer a equipe tocar mais a bola. Dessa maneira, os grenás chegaram melhor pelas laterais, efetuando mais cruzamentos na área. O volume de jogo melhorou, mas não impediu que a primeira etapa acabasse com placar inalterado.

Winck muda time e fura bloqueio adversário

No início da segunda etapa, o goleiro Roballo foi o protagonista: em duas vezes no mano-a-mano com o centroavante Jajá, salvou duas vezes o São Paulo. Embora os ataques fossem frequentes, novamente o time de Rio Grande conseguiu neutralizar o jogo, e começou a jogar com tranqulidade nos minutos seguintes.

A melhora era visível, mas não durou muito: colocando Nicolas e Marlon no jogo, o técnico Luis Carlos Winck mudou a cara da partida, e aos 26', Jean entrou cabeceando após cobrança de falta para abrir o placar.

O gol desestabilizou a equipe visitante. Três minutos depois, Jajá finalmente venceu o goleiro adversário e ampliou o marcador. Sem reação, o Leão do Parque ainda viu o time grená fazer o terceiro gol com Marlon, que recebeu assistência de Reginaldo, outro que também havia recém ingressado no jogo.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Ambas as equipes retornam à campo na próxima sexta-feira (24):

São José x Caxias - Passo D'Areia (19h30)

São Paulo x Novo Hamburgo - Aldo Dapuzzo (20h30)