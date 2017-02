Sem torcida, CSA e CRB empatam em clássico no Alagoano

O principal jogo de Alagoas sem público. O Clássico das Multidões sem a multidão que lota por décadas as arquibancadas dos palcos esportivos cujos duelos são realizados. Na tarde deste domingo (19), pelo Campeonato Alagoano 2017, CSA e CRB mediram forças pela segunda vez no ano no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Sem torcida, sem vencedor. O clássico terminou empatado em 1 a 1. Flávio Boaventura abriu o placar para o Galo, enquanto Cleyton empatou para o Azulão.

Com o resultado, os eternos arquirrivais seguem tranquilos rumo à classificação ao hexagonal. O Regatas lidera o grupo A, com 11 pontos ganhos, enquanto os marujos caíram para a segunda colocação, com 14 pontos, e permanecem como os únicos invictos do torneio.

A próxima rodada acontece nesta semana. Na quarta-feira (22), o CRB encara o Miguelense no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 20h30. O CSA mede forças contra o Sete de Setembro no sábado de carnaval (25), às 16h30, ainda em local indefinido.

CSA mais perigoso, mas CRB sai na frente

Mesmo sem o incentivo das duas massas, as equipes começaram o jogo com muita intensidade. Aos seis minutos, Edson Ratinho cobrou falta com bastante perigo e quase abriu o marcador para os alvirrubros. O CRB dominou os primeiros minutos, mas o CSA começou a sair do campo de defesa. A primeira boa chance azul veio aos 10', quando Jacó apareceu livre pela esquerda, avançou, entrou na área e bateu forte para a boa defesa de Juliano.

O Azulão começou a ficar com a bola no meio de campo, mas não conseguia traduzir a posse da pelota em chances de gol, tanto que o mandante no clássico vazio voltou a incomodar a defesa adversária apenas aos 22 minutos, quando Cleyton resolveu arriscar de longe e Juliano foi providencial novamente.

Aos 25, a sequência da pressão azul. Éverton Heleno cobrou escanteio, Juliano tentou espalmar, mas a bola bateu em cheio no zagueiro Flávio Boaventura e quase entrou. Edson Ratinho salvou em cima da linha e evitou que o placar fosse aberto naquele instante. Aos 34, Thiago Potiguar fez boa jogada individual e cruzou. Gabriel afastou.

Quando o Galo voltou a atacar, foi eficiente. Aos 43 minutos, Diego Corrêa bateu escanteio, Gabriel desviou de cabeça e acertou a trave. Na sobra, Flávio Boaventura completou para o gol e abriu o marcador em favor do Regatas.

CSA busca empate em segundo tempo equilibrado

A primeira excelente chance da etapa complementar resultou no gol de empate do CSA. Aos 10 minutos, Rayro cruzou da esquerda, a defesa alvirrubra se atrapalhou e Cleyton ficou com a sobra para completar e igualar o placar no Rei Pelé.

Com a igualdade, as duas equipes adotaram a postura ofensiva. Por isso, sobraram espaços para os goleiros serem acionados e trabalharem bem. Aos 13 minutos, Neto Baiano entrou na área e chutou forte. Jeferson trabalhou bem. Aos 19, mais do mesmo. Neto Baiano recebeu excelente passe e se adiantou entre os zagueiros azuis, mas mandou por cima.

O CSA voltou a oferecer perigo após o empate. Aos 26 minutos, Daniel Costa aproveitou a sobra e mandou por cobertura. Quase o goleiro Juliano foi surpreendido. O CRB respondeu aos 30, quando Sérgio Mota encheu o pé de longe e Jeferson defendeu bem. O Azulão contra-atacou no lance seguinte, quando Alex Henrique cruzou da direita e Jacó cabeceou com perigo à esquerda de Juliano.

Os dois treinadores ainda realizaram modificações com o objetivo de suas equipes comandadas saírem vencedoras do primeiro Clássico das Multidões sem torcida, mas o equilíbrio resultou no empate no principal jogo do estado.