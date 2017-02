América assume liderança do Hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano

América não tomou conhecimento do Atlético e afundou o concorrente na lanterna do Estadual (Foto: Ednaldo Tavares/Especial à VAVEL Brasil)

Se você piscar o olho, pode ficar perdido na classificação do Hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano de 2017. Neste domingo (19), o América venceu o Atlético Pernambucano no Estádio Paulo Petribu, em Carpina, na Zona da Mata, por 3 a 1. Com o resultado, o Mequinha afundou o adversário na lanterna, saiu da zona de rebaixamento e alcançou a ponta da tabela.

O Campeão do Centenário foi beneficiado pelos empates no Sertão. Na região do Pajeú, o Serra Talhada ficou no 1 a 1 com o Flamengo de Arcoverde. Também no Pajeú, a Acadêmica Vitória arrancou uma igualdade de 2 a 2 com o Afogados da Ingazeira.

No Paulo Petribu, o Mequinha triunfou graças aos tentos de Robinho, Tiago Bagagem e Índio. Marllon descontou para o Tatu-Bola. Agora, o time de Recife soma 10 pontos e acumula dois gols de salgo. Já a situação dos atleticanos é bastante delicada. Com seis derrotas em seis jogos, a equipe está com a pontuação zerada e vê a degola cada vez mais próxima.

Em Afogados da Ingazeira, a Coruja abriu 2 a 0 com Caxito e Roger. O ambiente hostil do Vianão e a desvantagem no marcador, contudo, não intimidaram os visitantes. O time das Tabocas chegou ao empate com dois gols de Falcão. O Afogados tem nove pontos e saldo positivo de três gols. O Vitória, por sua vez, está com 10 pontos e três gols de saldo. É o único invicto do Hexagonal até agora, com duas vitórias e quatro empates.

Por fim, o Estádio Nildo Pereira registrou um gol de Everaldo, para o Cangaceiro, e Robinho, para o Tigre do Sertão. O resultado colocou o Serra Telhada na faixa de descenso, com os mesmos nove pontos do Afogados da Ingazeira, mas com saldo de gols inferior (1 a 3). Atual campeão da Série A-2 pernambucana, o Flamengo de Arcoverde caiu para a segunda colocação. Tem 10 pontos, saldo inferior ao do líder América (1 a 2) e uma vitória a mais que o Vitória (3 a 2).

Isso mesmo, a diferença do primeiro time da zona de rebaixamento para o líder é de apenas um ponto!

Atlético pode ser rebaixado na próxima rodada

Já em clima de reta final, o Hexagonal da Permanência chegará à sétima rodada na próxima quarta-feira (22). Afogados da Ingazeira e América abrem a jornada no Vianão, às 16h. Mais tarde, às 20h, o Campeonato Pernambucano pode conhecer seu primeiro rebaixado. O Atlético amargará a queda à Série A-2 se for derrotado pelo Serra Talhada no Estádio Nildo Pereira e se o Afogados pontuar contra o Mequinha.

Também às 20h, o Flamengo de Arcoverde recepciona a Acadêmica Vitória no Estádio Áureo Bradley. O vencedor dessa partida pode assumir a liderança. Para isso, basta um tropeço do América contra o Afogados da Ingazeira.