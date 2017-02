Salgueiro vence Central e assume liderança isolada do Pernambucano

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, REALIZADA NO CORNÉLIO DE BARROS, EM SALGUEIRO, PERNAMBUCO.

O Salgueiro entrou em campo pela quarta rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano neste domingo (19), contra o Central, último colocado na tabela com nenhum ponto conquistado. A vitória de 2 a 1, com gols de Ranieri, no primeiro tempo, e Valdeir, aos 42 da segunda etapa, colocou o Carcará na liderança da competição. O gol do Central foi marcado por Anderson Lessa.

O Carcará veio de uma maratona de jogos. Na quinta-feira (16), a equipe jogou no Mato Grosso, contra o Sinop, pela Copa do Brasil. A viagem de volta só terminou no início da manhã do sábado (18). A equipe chegou a solicitar a Federação Pernambucana de Futebol que o jogo fosse remarcado para segunda (20), mas a federação negou o pedido e o time teve que jogar. Os jogadores nem tiveram tempo de descansar, foram diretos para a concentração de jogo e terminaram vencendo o cansaço e a partida.

A vitória do Carcará começou a ser construída aos 25 do primeiro tempo, quando o zagueiro Ranieri de cabeça abriu o placar para o time da casa. A partir daí, a equipe recuou e o Central começou a mandar no jogo. Quando aos 35 minutos, apenas dez após o Salgueiro abrir o placar, Altemar cobrou a falta na área e o atacante Anderson Lessa, ex-Salgueiro, cabeceou para o fundo do gol, dando o empate a Patativa.

No segundo tempo, o Central abusou das bolas paradas, pois tinha dado certo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo não obteve êxito, foram muitas bolas pra área e todas afastadas pela zaga tricolor. O gol da vitória salgueirense só saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com Valdeir, que chegou ao seu terceiro gol no Campeonato Pernambucano.

O próximo jogo do Carcará é contra o Santa Cruz, no Arruda. Enquanto isso, o Central enfrenta o Belo Jardim, no Lacerdão. A data e o horário ainda estão a confirmar.