Wanderson marca de falta e Atlético-GO vence Vila Nova

INCIDENCIAS: 6ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Bruno Rezende (GO) apitou a partida, auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Hugo Correa (GO)

O time com menos torcida presente no estádio Serra Dourada, foi a que mais saiu feliz na tarde de domingo (19). Com gol de Wanderson cobrando falta no segundo tempo, o Dragão derrotou o Vila Nova e disparou na liderança do Grupo B com 10 pontos ganhos. Foi o primeiro clássico vencido pelo Atlético na temporada.

Com a primeira derrota no ano, o Vila Nova acabou perdendo no saldo de gols e deixando a liderança do Grupo A para o rival Goiás, que ainda não jogou na rodada. Ambos os times tem 11 pontos e fazem as melhores campanhas até o momento.

A próxima partida do Atlético será contra a equipe do Iporá, na quinta-feira (23), ás 19h30, no estádio Olímpico. Já o Vila Nova jogará contra a equipe do Anápolis, no sábado (25), ás 16h30, no estádio Jonas Duarte. Não haverá jogos no domingo por conta do feriado de carnaval.

Primeiro tempo sonolento e poucas chances de gol

O clássico entre Vila Nova e Atlético-GO não correspondeu as expectativas dos torcedores que foram ver o jogo. Pelo menos, não no primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos, Mazola já teve de fazer uma substituição por conta de Geovane, que se machucou.

A primeira e uma das poucas oportunidades de gols criadas foi no chute de Maguinho pela direita, onde a bola parou nas mãos do goleiro Kléver, que fez uma excelente partida. A maior posse de bola era do time colorado.

Jonathan também chegou perto de abrir o placar para o Vila Nova após chute colocado na entrada da área, passando muito perto da rede do goleiro Kléver. O Atlético criava muito pouco e os atacantes Willians e Júnior Viçosa mal apareciam para o jogo.

As principais chegadas do Atlético viam nos pés dos laterais Bruno Pacheco e Daniel Borges e também do meia Jorginho, mas que não tinham facilidade devida a forte marcação do Vila Nova. O primeiro tempo acabou sem aplausos para os dois times.

Atlético melhora e Wanderson garante a vitória

O Dragão precisava fazer um segundo tempo melhor para poder sair com os três pontos. Marcelo Cabo fez duas substituições, tirando Silva e Bruno Pacheco e colocando Negueba e Wanderson, que entrou como lateral.

A primeira grande chance de perigo veio nos pés de Junior Viçosa, que cruzou na cabeça do atacante Willians, que tinha tudo para finalizar ao gol e marcar o primeiro, mas o Vila Nova afastou o perigo. Era visível que o time rubro-negro estava mais afim de vencer o jogo à qualquer custo.

A consagração veio em cobrança de falta. Wanderson bateu no canto esquerdo do goleiro Wendell, que até pulou na bola, mas não segurou. A equipe do Atlético fez, no terceiro clássico jogado, o seu primeiro gol em cima do rival na temporada.

Após o gol, o Vila Nova passou perto de empatar. Vandinho se mostrava disposto e quase marcou em ótima finalização de fora da área, tirando tinta da trave do goleiro Kléver. Apesar da melhora, o Vila perdeu o técnico Mazola Júnior, expulso do banco por reclamação com o árbitro.

Depois disso, brilhou a estrela do goleiro Kléver, que fez três ótimas defesas no final do jogo sobre finalizações de Vandinho, duas vezes, e Jonathan. A pressão foi até o fim e foi grande, pois o árbitro aplicou sete minutos de acréscimos, mas não teve jeito. O Dragão venceu a partida.