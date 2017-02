Especial VAVEL: Como os torcedores encaram o preconceito que ainda cerca o futebol?

preconceito

O futebol é quase unanimidade entre os brasileiros na hora de escolher um esporte favorito para acompanhar. Mesmo com tamanha abrangência, a modalidade ainda traz resquícios do preconceito que faz parte de sua história desde sua chegada e primeiras competições no país.

Antes, apenas brancos e ricos podiam jogar bola. Depois, foram as mulheres que sofreram para começar a ganhar espaço na modalidade, como atletas, profissionais e torcedoras. Os LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), que sofrem com os desafios cotidianos em nossa sociedade, encontram barreiras na hora de acompanhar o futebol.

Dentro de um estádio, durante a disputa de um jogo, é possível ouvir diversos gritos e ofensas baseadas na orientação sexual, como se isso justificasse um xingamento. De um jogador que valoriza uma falta sofrida à cobrança de um tiro de meta pelo goleiro adversário, se tornou cada vez mais comum ouvir gritos de "bicha" vindos da arquibancadas. Mas assustador, só a normalidade com que essa e outras ofensas passam a ser rotineiras e aceitáveis.

Visando isso, a VAVEL, em seu especial sobre o segmento LGBT no esporte, conversou com dois torcedores para compreender melhor como eles lidam com situações preconceituosas e como isso reflete no amor que sentem por seus times.

Dificuldade em assumir e aceitar a sexualidade

Torcedor do Coritiba de 27 anos, que não quis ser identificado, decidiu contar sua história. Enfrentando suas angústias e aprendendo a lidar com sua orientação sexual, o rapaz conta que às vezes se sente contrariado por gostar tanto de um esporte que lhe traz um sentimento de opressão. “Me considero masoquista por gostar tanto assim de um esporte que é tão ruim a mim e ao meu grupo”, desabafou.

A paixão pelo futebol começou ainda criança, por influência da família, que levava o Coxa Branca ao estádio desde os nove anos de idade. “Meu primeiro jogo foi no Campeonato Brasileiro, o Coritiba ganhou do Botafogo por três a dois”.

O comportamento dos torcedores faz com que o curitibano veja o esporte como homofóbico. Ele acredita que seja necessário um trabalho dos órgãos máximos, como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Fifa para que o preconceito comece a ser extinto.

“A homossexualidade é usada como base de xingamento e zoação entre as torcidas. Eu não me sinto tão afastado assim, mas para mim, para o futebol se tornar menos homofóbico, deveria haver uma campanha da Fifa, da CBF e Federações Estaduais. Além disso, para mudar seria necessário que um jogador que jogue muito bem, em um campeonato com bastante mídia, se revelasse ao fim do ano, e não se aposentasse”, declarou.

Amor pelo futebol que supera as barreiras do preconceito

Renata Zaparolli tem 28 anos, é consultora de vendas e palmeirense. O interesse pelo futebol surgiu ainda pequena, quando ia acompanhada com o pai e o irmão no estádio Morenão, em Campo Grande, para assistir jogos da Seleção Brasileira e outros de times da série A do campeonato Brasileiro. “Depois da juventude comecei a ir sozinha, em Presidente Prudente, ver o Palmeiras. Pretendo realizar meu sonho de ir até São Paulo no Allianz Parque”, contou.

Foi aos 21 anos que Renata assumiu para a família a orientação sexual, algo que foi muito complicado para eles entenderem, ao mesmo tempo que a torcedora ia descobrindo como se sentia em relação a tudo.

“Eu sou de uma família evangélica, e você sabe que é meio difícil. Sempre me senti atraída por mulheres, porém tinha que ficar meio que no 'armário', por conta da família. Quando me assumi foi uma barra tremenda, até porque pensava que eu era bi e depois vi que não era. Toda a família sofre e depois acaba compreendendo. Hoje eles ainda não aceitam, porém respeitam muito”, desabafou.

A consultora tem que lidar com duas vertentes do preconceito dentro dos estádios: por ser mulher, pois o machismo ainda é muito presente no mundo do futebol, e por sua sexualidade. “Nós mulheres estamos no meio onde a maioria é homem, e sempre tem aquele tipo de conversinha. Já me chamaram de maria chuteira, que não entendo nada, fazem piadas de mal gosto. É só saber relevar que todos ficam numa boa”.

São muitas ofensas que surgem das arquibancadas direcionadas aos jogadores e que usam a orientação sexual como algo pejorativo. Para Renata, isso nunca foi o suficiente para fazer seu amor pelo futebol e por seu time diminuir. “Nunca me senti afastada do esporte, graças a Deus. Sempre teve e sempre existirá esse tipo de cantos e gritos preconceituosos, estamos em uma sociedade machista. Não vou negar que isso me irrita muitas vezes. O jeito é respirar fundo e tentar não ouvir, não absorver”, finalizou.