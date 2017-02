Afogados bate América e assume liderança provisória no Hexagonal do Rebaixamento

A briga pela última vaga na Série D 2018 está cada vez mais dramática. Na tarde desta quarta-feira (22), no Vianão em Afogados da Ingazeira, o Afogados recebeu o América precisando vencer para se afastar das últimas posições. Mostrando forças, a Coruja derrotou o Esmeraldino por 2 a 1, com gols de Caxito; Thiago Bagagem descontou.

Com o triunfo ante quase 400 torcedores, os afogadenses, que vão até Carpina encarar o Atlético na tarde da próxima quarta-feira (1º) às 15h, assumem a liderança provisória do Hexagonal do Rebaixamento. Já os alviverdes, por outro lado, caem à 3ª colocação, somando dez pontos, indo enfrentar o Flamengo de Arcoverde no mesmo dia, mas às 20h no Ademir Cunha, em Paulista.

A determinação para sair com a vitória foi apresentada pelas equipes, que a buscaram desde o início. Com um começo movimentado, o time da casa foi mais eficiente e saiu em vantagem no placar. Após receber bom passe, Caxito não se intimidou e estufou o barbante, deixando os mandantes à frente.

Caxito marcou dois gols e deu a vitória à Coruja dentro de casa (Foto: Romário Silva/Afogados)

Mantendo o ritmo no setor ofensivo, a Coruja seguiu forte e conseguiu aproveitar bem as chances criadas, marcando o segundo gol no duelo. Rosivaldo fez grande jogada individual e, com liberdade, serviu bem o goleador, que marcou o oitavo tento e assumiu a artilharia isolada do torneio.

Jogando em função do erro do adversário, o Esmeraldino foi para cima e chegou próximo de diminuir a desvantagem. Pressionando, a equipe da Estrada do Arraial demonstrou qualidade e conseguiu ir às redes no Vianão. Thiago Bagagem recebeu bom passe e mandou para dentro da meta.

Na etapa final, os anfitriões seguiram forte em seus domínios e foram insistentes para tentar marcar pela terceira vez e sacramentar o placar diante da torcida. Carlinhos fez bom lance e optou pelo individualismo para finalizar, pecando na finalização e chutando direto para fora. Com isso, o resultado seguiu dando vantagem aos mandantes, que ficaram com os três pontos.