Inter de Lages goleia e complica a vida do Joinville no Catarinense

Em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense, o Inter de Lages goleou o Joinville pelo placar de 4 a 1 na noite desta quarta-feira (22). Jogando em casa o Colorado Lageano não encontrou dificuldades na partida e empurrou o JEC para a zona de rebaixamento da competição. Paulo Victor, Enercino, Michel Schmöller e Parrudo marcaram para o Inter. Marlyson fez o gol de honra dos visitantes.

O Inter de Lages não permitiu que o Joinville jogasse na primeira etapa. Marcando alto e com muitos ataques, o time da casa precisou apenas do primeiro tempo para definir a partida. Tem sido assim quando o Colorado joga em casa nesta temporada. Em quatro jogos até o momento o time está invicto no estádio Vidal Ramos Júnior. São três vitórias e um empate.

Logo aos três minutos de partida o time da casa teve a primeira oportunidade. Após uma saída errada do time do Joinville a bola sobrou com Parrudo, que ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou finalizando alto demais. O primeiro gol da partida saiu quatro minutos mais tarde. Em grande jogada pelo centro, a bola sobra com Enercino que faz bom cruzamento para Paulo Vitor abrir o placar na frente do goleiro Jhonatan.

Com o Joinville preso no campo de defesa, a posse da bola era toda do Inter de Lages. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa do JEC bateu cabeça e a bola sobrou com Michel Schmöller, que só teve o trabalho de chutar para o gol. Após o segundo gol o jogo ficou mais pegado. Foram marcadas muitas faltas no setor do meio campo para ambos os lados. Algumas mais fortes mereceram o cartão amarelo.

Aos 33 minutos o árbitro assinalou um pênalti para o Inter de Lages. Após boa jogada de Enercino, pelo lado direito, o jogador foi derrubado por Alex Ruan dentro da grande área. O próprio jogador foi para a cobrança e conseguiu converter. Jhonatan até acertou o lado, mas errou a altura. Na comemoração o atleta simulou uma “selfie” com a sua caneleira.

O quarto gol dos donos da casa saiu após nova trapalhada da defesa do Joinville. Aos 42 minutos, após boa jogada pela direita, Marcinho fez o cruzamento para a área buscando Parrudo. O volante do Colorado até consegue a finalização, mas parou no goleiro. No rebote Jhonatan se atrapalhou com o zagueiro e a bola voltou com o jogador do Inter, que desta vez não perdeu.

Tentando ao menos diminuir a vantagem do Inter de Lages, o Joinville saiu mais para o jogo na segunda etapa. Aos 12 minutos Aldair arriscou um chute de longe e acabou carimbando o travessão de Tiago Volpi. Breno ainda tentou um rebote, mas a bola bateu na zaga do time da casa e chegou fácil até o goleiro.

O Jonville chegou ao gol de honra aos 19 minutos da etapa final. Marlyson recebeu bom passe, girou sobre o marcador e finalizou para descontar para o time visitante. Outra boa chance do JEC foi aos 22 minutos, mas novamente a bola parou na trave. Após cobrança de escanteio Danrlei cabeceou firme buscando o gol, mas a bola não entrou.

Com a vitória o Inter de Lages subiu duas posições na tabela de classificação. Com 10 pontos o clube ocupa a quinta colocação. O Joinville vai se complicando cada vez mais na tabela. O Tricolor se manteve na 9ª colocação com seis pontos conquistados.

Inter de Lages e Joinville jogam em casa na próxima rodada. O Colorado vai receber o Brusque no próximo sábado (25), às 16h. Também no sábado o JEC encara a Chapecoense na Arena Joinville. O jogo está marcado para as 19h30.