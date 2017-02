Novidade da arbitragem: Copa Verde terá estreia do cartão verde; entenda

FIFA já autorizou uso do cartão (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

As mudanças no mundo dos esportes vem acontecendo com uma rapidez incrível. O futebol, ao contrário disso, demora para fazer alterações em regras, modos de análise de lances polêmicos, etc. Algumas novidades que chegam aos poucos causam estranhamento, como o árbitro de vídeo, testado em algumas competições de base e no último Mundial Interclubes. Já outras, como a tecnologia que avisa se a bola passou da linha de gol, é usada com sucesso e o torcedor gostou.

Mas a próxima mudança anunciada pela comissão de arbitragem CBF e autorizada pela FIFA, não terá nada a ver com uso da tecnologia e sim com a adoção de um novo cartão: o cartão verde. Ele será usado como forma de premiar as equipes que tiverem ações de fair play. A primeira competição em que ele será adotado, será a Copa Verde, competição regional que abrange times do Norte e Centro-Oeste.

Todos os cartões verdes que forem aplicados, serão relatados na súmula, assim como o resto dos cartões e serão usados nas seguintes situações:

1 - ter feito a falta em favor dos adversários;

2 - parar na jogada, pois tocou a mão na bola, sem que o árbitro tenha percebido;

3 - que a penalidade foi marcada de forma correta contra sua equipe;

4 - que a falta marcada a favor de sua equipe não ocorreu;

5 - ter sido tiro de canto para o adversário e não tiro de meta;

6 - ter sido arremesso de lateral para o adversário e não para sua equipe;

7 - que um cartão aplicado a um companheiro foi incorreto e deveria ter aplicado;

8 - parar um ataque de sua equipe ao perceber que o adversário está caído por uma lesão;

9 - um integrante da comissão técnica agiu de forma proativa ao evitar reclamações;

10 - evitou que um companheiro reclamasse da decisão de um dos árbitros da partida;

11 - árbitro percebeu que o treinador orienta o jogador para jogar na bola e não fazer falta;

12 - outras ações de "fair play"