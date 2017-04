Especial Semifinais Campeonato Pernambucano 2017: Salgueiro x Santa Cruz

Maior surpresa dos últimos anos no cenário estadual, o Salgueiro terá que tentar quebrar o retrospecto negativo de um time do interior para conquistar o primeiro título. Pela frente, tem de superar o Santa Cruz, que é o maior campeão da década ao somar cinco conquistas em seis edições.

Para alcançar o objetivo, o Carcará vai precisar manter o desempenho. Líder nessas duas fases que disputou até esse momento com sobras, a equipe sertaneja busca fazer valer o fator casa como a principal arma. Foram apenas duas derrotas sofridas, mesmo ambas como mandante, e o Tricolor do Sertão vem sendo mais regular, defendendo a vaga nos seus domínios.

No primeiro encontro de 2017, o Carcará levou a melhor dentro do Arruda (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

O Mais Querido, por outro lado, visa usar o histórico em seu favor. Nas últimas cinco temporadas do Campeonato Pernambucano, ao somar três taças, nunca terminou o Hexagonal do Título como líder e repete a façanha nesta, ao encerrar na 4ª colocação. Apesar disso, tem o ataque mais positivo, um trunfo importante nessas dez partidas realizadas até agora.

Já há três temporadas, o principal jogador do Salgueiro no Estadual é o meia-atacante Valdeir. Apesar do artilheiro ser o atacante Willian Lira, com seis gols marcados, o meio-campista salgueirense vem sendo um dos mais regulares e mostrando boas apresentações. Responsável por fazer as jogadas ofensivas, o armador é o nome para levar o Carcará a mais uma decisão.

Camisa 10 do Carcará é a principal peça do setor ofensivo (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

A experiência é a arma de muitos atletas e, no lado do Santa Cruz, não é diferente. Acumulando passagens por grandes clubes e mais regular em 2017, o lateral-direito Vitor vem se destacando na equipe coral por boa presença ofensiva, ajudando na criação de jogadas, e defensiva, já que mostra bom posicionamento. Mesmo sem contribuir diretamente nos gols, o lateral de 34 anos se sobressai dentro de campo.

Um dos veteranos do elenco, lateral-direito coral mantém boa regularidade (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Na reedição da penúltima decisão do Estadual, os clubes vão a campo mostrando muito equilíbrio, ainda que tenham terminado o Hexagonal em situações opostas. Mostra disso foram os dois confrontos jogados na temporada, com uma vitória para cada e sendo ambos na condição de visitante.

Para as semifinais, a previsão é que as partidas sejam tão equilibradas quanto, pois os corais tentam se motivar pela boa fase no Nordestão e usar o fator casa logo na ida. Já os sertanejos, com campanha positiva, busca seguir fazendo história e visa surpreender mais uma vez, indo à segunda final no seu 12º ano profissionalizado.