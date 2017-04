Kindermann vence e deixa Grêmio próximo à zona da degola no Brasileiro Feminino

Na tarde deste sábado (15), no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Kindermann e Grêmio fecharam a 7ª rodada do Brasileiro Feminino 2017. Diante da torcida, as caçadorenses foram superiores e venceram as gremistas por 2 a 0, com gols marcados por Júlia Bianchi e Roberta.

Com o resultado, as catarinenses chegam à 4ª colocação do Grupo 1 e somam dez pontos. As gaúchas, por outro lado, seguem na 7ª posição, com somente quatro pontos ganhos. As equipes voltam a se enfrentar, pela 8ª rodada do nacional, na próxima semana. O jogo será realizado na sexta-feira (21), às 15h, no CFT Hélio Dourado em Eldorado do Sul.

A partida começou truncada, pois as equipes visavam se distanciar das últimas colocações. Com muito equilíbrio, foram poucos lances criados pelas peças ofensivas nos dois times, já que não eram criativas. Apesar do fator casa, a Kindermann não mostrou força no ataque, enquanto o Grêmio estava mais recuado e saiu através do contra-ataque, também sem efetividade.

Kindermann é superior diante da sua torcida e vence Grêmio (Foto: Angélica Lüersen/ALLSPORTS)

Mesmo buscando mais ofensividade, as anfitriãs não conseguiram sair da marcação das visitantes, que eram mais ríspidas em campo. Nem o incentivo da torcida foi favorável às catarinenses, que buscaram como passar pelo bloqueio das adversárias, uma vez que a marcação estava intensa.

Com mais determinação em campo, as mandantes continuaram com a pressão e abriram vantagem em um curto espaço de tempo. Depois de lance em velocidade, a bola caiu no pé de Júlia Bianchi, que completou para o gol. Pouco depois, em contra-golpe fatal, Roberta recebeu bom cruzamento na pequena área e emendou de cobertura, assinalando o segundo tento.

Na etapa final, o confronto perdeu a qualidade apresentada durante a inicial, ficando mais truncado e com menos emoções. As donas da casa até saíram mais ao ataque, entretanto pecaram muito no último passe. Já as gaúchas, por outro lado, não mostraram bom futebol e acabaram derrotadas pela quinta vez em sete apresentações.