Doses de despreparo e incompetência: a marcha do União Barbarense rumo ao rebaixamento

Foto: João Carlos Nascimento/Arte: Natália Furlan

Completamente conturbada e negativa. Assim pode-se definir a campanha do União Barbarense na Série A2 do Campeonato Paulista 2017. Com um empate, quatro vitórias e 14 derrotas, o Leão da 13 somou apenas 13 pontos em 19 rodadas. A combinação de um elenco fraco, falta de estrutura, problemas extra-campo e tudo de ruim que poderia acontecer pelos lados do Antônio Guimarães culminaram no previsível, mas triste desfecho: o descenso para a Série A3.

O União Barbarense voltará a disputar a terceira divisão do Campeonato Paulista em 2018 após dez anos. A última vez em que a equipe unionista esteve presente foi em 2008. Na ocasião, conseguiu o acesso de volta à A2 após se classificar em segundo lugar dos oito primeiros colocados na primeira fase e ficar na vice-liderança do Grupo B da segunda fase.

Apesar de todo o esforço dos jogadores e comissão técnica, viu-se que a união nem sempre faz a força, principalmente quando as coisas começam da maneira errada. Mas afinal, como tudo se desenrolou para que o Leão da 13 chegasse num estado tão deplorável? Quem foram os responsáveis? Quando tudo começou? São perguntas que até agora ninguém respondeu às claras, mas que podem ser esclarecidas de certa forma com uma longa história.

A saga de Jairo Araújo, Emerson Melo, Fábio Costa e o grande projeto inovador que não existiu

A rodada de abertura da Série A2 do Campeonato Paulista de 2017 teve início no dia 28 de janeiro, porém, a saga do União Barbarense começou muito antes deste novo ano chegar. Na última edição do torneio, o Leão da 13 conseguiu a classificação após muito trabalho na primeira fase, mas não passou das quartas de final diante do Mirassol e foi eliminado. O feito foi uma surpresa, já que a equipe barbarense não era favorita, inclusive era um dos times cotados ao rebaixamento.

Braian Samudio, um dos destaques da equipe do Leão da 13 em 2016 (Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal)

Problemas com salários, bloqueio de cotas em razão de processos trabalhistas de gestões passadas, processo de penhora do estádio em andamento, baixo público nos jogos e consequentemente mais prejuízo do que ganhos nas partidas em casa não deram vida fácil ao União mesmo após o término do campeonato. As dívidas com atletas e funcionários foram sanadas quase três meses depois da última partida do time, que aconteceu no dia 15 de abril de 2016.

Encerrados os vínculos com elenco, comissão técnica e Maurílio D'Elboux, gerente de futebol em 2016, uma grande missão caía no colo de Jairo Araújo, este que havia acabado de assumir a presidência após Ademir Cruz, mais conhecido como Bibi, ter renunciado seu cargo por problemas particulares.

Jairo Araújo sempre viveu de perto o União Barbarense já que desde sua adolescência trabalhou no clube, mas o desafio era muito maior do que tudo o havia feito ali. Apesar de ser o braço direito de Bibi, Jairo caiu na função de paraquedas. Um marinheiro de primeira viagem se tornando capitão da embarcação que estava ameaçando entrar na luta contra um naufrágio quase que previsto por muitos.

O início de tudo já havia começado, mas as coisas não estavam caminhando. Jairo precisava de parcerias, de pessoas com boas ideias e que quisessem investir no clube para que os primeiros passos fossem dados. Um nome caiu na boca da imprensa e do povo para, de certa forma, fazer a diferença. Para o bem ou para o mal? O futuro disse mais tarde.

A chegada de Emerson Melo e seu anúncio como diretor executivo do União Barbarense

Emerson Melo, ex-zagueiro que defendeu as cores do União Barbarense em 1999, 2001 e 2003, chegava na cidade na metade de julho. O que se falava era que o ex-atleta apenas visitava as dependências do clube, mas em agosto foi firmada a parceria com o Leão da 13, onde assumiu o cargo de diretor executivo.

Ex-atleta, Emerson Melo retornou ao União como diretor executivo (Foto: Jornal Diário de Santa Bárbara)

Agora como dirigente, Emerson trazia até aqui a promessa de um projeto inovador, que mudaria não só o clube, mas também a cidade. Algo que encheu os olhos e a esperança da diretoria, dos torcedores e da cidade. Uma completa reestruturação que envolveria desde o futebol de base até a parte social do União Barbarense, mas para que tudo isso se tornasse realidade seria necessário um alto valor de investimento.

Tanto Jairo Araújo quanto Emerson Melo iniciaram uma busca incessante por parceiros que quisessem apoiar o projeto, mas uma série de portas fechadas acabaram complicando a situação da dupla, que precisava correr contra o tempo para montar um elenco que iria disputar a Série A2 do Paulistão 2017.

Um forte rumor de que o empresário Newton Mota poderia firmar uma parceria com o clube surgiu nos arredores do Antônio Guimarães. Ele que trabalhou na base dos dois principais clubes baianos Vitória e Bahia, conheceu a infraestrutura do União e demonstrou interesse.

Outro nome que pintou nas especulações de apoio ao Leão da 13 foi do ex-goleiro Fábio Costa, com passagens por vários clubes, inclusive Corinthians e Santos. O ex-atleta acabou vindo ao União após saber da visita de Mota, já que passou pelo trabalho de base onde atuou. As visitas de ambos criaram expectativa nos torcedores, mas só mais tarde saberiam se as parcerias se firmariam ou não.

Fábio Costa visitou as dependências do clube (Foto: Jornal Diário de Santa Bárbara)

Sem disputar a Copa Paulista em 2016, o União Barbarense pôde observar alguns de seus adversários para a Série A2 de 2017. Mais do que isso, pôde também sondar alguns jogadores que poderiam integrar o novo elenco. O problema maior seria a dúvida sobre o que o clube teria em mãos para investir. O planejamento estava sendo elaborado e já tinham previsto um custo. A ideia de Emerson Melo foi abraçada por Jairo Araújo, que deu carta branca ao novo dirigente, mas tudo estava caminhando lentamente, o que era preocupante.

Emerson fez uma série de viagens. A busca incessante por parceiros ficava cada vez mais difícil pois muitas portas foram fechadas e sem apoio financeiro o projeto viria por água a baixo. Não existia um plano B caso o projeto do ex-atleta do União Barbarense não desse certo. Um tanto quanto arriscado.

No final de novembro de 2016 foi divulgada a tabela da Série A2 bem como os mandos de campo. O União Barbarense? Mal havia sinalizado nomes ou clubes de onde viriam os jogadores para disputar o campeonato. A única certeza dada por Emerson era de que viriam pessoas que conheciam o Futebol Paulista, bem como a divisão em que se encontrava o Leão da 13. A intenção da diretoria era apresentar o elenco antes do término de 2016, mas no ritmo que as coisas estavam caminhando, não foi bem assim.

Fábio Costa é apresentado como gerente de futebol do clube e técnico é anunciado

Um anúncio importante aconteceu na metade de dezembro. O diretor executivo Emerson Melo apresentou o ex-goleiro Fábio Costa como gerente de futebol do União Barbarense. Naquela visita de Newton Mota e Fábio Costa, apenas o ex-atleta firmou parceria com o clube. Além disso, Melo também anunciou o técnico para a temporada de 2017: Edson Leivinha, com experiência no futebol do Nordeste. Na bagagem profissional do treinador, nenhuma experiência do Futebol Paulista. Bem diferente do que havia sido alegado pelo então dirigente.

Edson Leivinha foi o técnico contratado para comandar o União Barbarense na A2 (Foto: Jornal Diário de Santa Bárbara)

Emerson Melo também havia anunciado que existia uma lista composta por 23 jogadores que estavam acertados em acordo verbal com o União para o estadual e iriam se apresentar no dia 4 de janeiro. Os nomes dos jogadores só seriam divulgados após a assinatura de contrato. A única informação cedida por Emerson foi de que os futuros atletas do União Barbarense foram formados ou jogaram por grandes clubes do futebol brasileiro.

Para o presidente Jairo Araújo, que acompanhou o futebol por várias temporadas, o lado profissional do departamento de futebol estava sendo um diferencial no trabalho comandando por Melo. O presidente ainda frisou na época que o caráter das pessoas, a honestidade e o trabalho que estavam fazendo pensando no clube foi um diferencial. Mas afinal, qual seria esse diferencial citado por Jairo? Com um planejamento atrasado e quase inexistente, a continuação da história tendia a não ser de muitos sorrisos.

Planejamento frustrado atrasa preparação do time e Jairo Araújo anuncia o desligamento de Emerson Melo do União

Ano novo, mesmos problemas. Na primeira semana de janeiro o União Barbarense ainda não havia apresentado oficialmente o elenco para o campeonato, apenas repassou a lista de jogadores contratados, sendo muitos deles jovens e sem experiência no futebol paulista. Os jogadores não podiam conceder entrevistas para a imprensa, proibidos por Emerson Melo. Uma pré-temporada no Guarujá também estava nos planos do diretor executivo, mas a viagem ao litoral não aconteceu, muito menos a pré-temporada com os atletas que ninguém conhecia de fato.

No final de janeiro, uma atitude de Jairo Araújo surpreendeu a todos. O presidente do Leão da 13 anunciou o desligamento de Emerson Melo do clube após registrar os jogadores para a primeira rodada da Série A2. Depois de quase seis meses tentando implantar seu projeto inovador de administração, Emerson falhou miseravelmente na captação de recursos, comprometendo totalmente a preparação do União Barbarense para sua jornada no futebol em 2017.

O presidente enfatizou que confiou no projeto apresentado por Emerson, já que o clube carrega consigo a necessidade de melhorar a imagem junto à cidade, mas infelizmente o andamento não foi como esperado pela situação que se agravou no decorrer dos meses de trabalho. Jairo ainda frisou que houveram posturas que não foram a contento do clube.

Após a saída de Emerson, o clima interno pelos lados do Antônio Guimarães ficou mais leve. A apresentação oficial do elenco finalmente aconteceu, os uniformes novos também foram apresentados e enfim os barbarenses puderam conhecer aqueles que vestiriam a camisa do União no campeonato que estava próximo de começar.

Da esquerda para a direita: Fernandinho, Flávio Meneses, Altenir e Jerfesson (Foto: Sanderson Barbarini/Foco no Esporte)

Além disso, o ídolo Cláudio Britto, que tem uma bela história vestindo a camisa do União Barbarense dentro de campo e estava trabalhando na escolinha de futebol do clube, foi integrado na comissão técnica como auxiliar de Leivinha.

O ciclo de Emerson Melo no União Barbarense foi curto, mas durou tempo suficiente para bagunçar a casa que já não estava em suas melhores condições, deixando um mau legado. A confiança extrema de Jairo Araújo no ex-atleta unionista foi um tiro no escuro. Um projeto inovador que, se desse certo, salvaria o clube, mas que deu errado e agravou ainda mais a intensidade dos problemas do Leão da 13.

O início da Série A2

Como os jogadores chegaram tarde ao clube, os treinos e a preparação para a Série A2 do Campeonato Paulista 2017 também começaram com muito atraso. Menos de 30 dias. Esse foi o tempo que Edson Leivinha teve para testar seus atletas e montar uma equipe titular. Entre tantos desafios, a estreia do União Barbarense diante do Rio Claro ficava cada vez mais perto e a preocupação em deixar o time com as mínimas condições de jogo só aumentavam. O discurso do técnico em sua chegada era motivador e empolgado, mas no fundo sabia-se que papas na língua não seria o bastante para que o time ganhasse liga.

A estreia do União Barbarense na Série A2 do Campeonato Paulista 2017 aconteceu no dia 28 de janeiro, onde equipe do Rio Claro veio até Santa Bárbara d’Oeste para enfrentar o Leão da 13 no Antônio Guimarães. O torcedor compareceu em bom número, sendo pouco mais de 1.400 pagantes. Porém, o pontapé inicial não foi da forma que esperavam. No placar final, 2 a 1 para os visitantes. Os gols? Apenas jogadores do Rio Claro fizeram. Danilo e Francismar a favor, e Zeka, contra.

União teve estreia marcada por derrota diante do Rio Claro (Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal)

Reviravoltas no campeonato, a demissão de Leivinha e o amargor da última colocação

Para quem achava que Leivinha teria vida longa no comando do Leão da 13, estava enganado. Bastaram mais dois jogos após a estreia para que ele deixasse o clube. Novas derrotas fora de casa, dessa vez para o Barretos por 2 a 0 e Oeste por 3 a 0.

A sequência de maus resultados, a falta de jogadores com bom nível técnico e um departamento médico abarrotado culminou para que Edson Leivinha fosse demitido do comando técnico. E agora, quem seria o treinador do União Barbarense pelo resto do campeonato?

Alguns nomes foram cotados para assumir a vaga de Leivinha, como Claudemir Peixoto, Edson Vieira e até Waguinho Dias, mas provisoriamente o auxiliar técnico Cláudio Britto ficou no comando como técnico interino. O primeiro desafio do ex-jogador e ídolo da torcida foi diante do Água Santa na Toca do Leão, e ali se decretava mais uma derrota da equipe barbarense por 2 a 0, que se afundou em crise. A situação estava crítica e a confiança de todos estava abalada. Quatro jogos, quatro derrotas, sendo duas jogando em casa.

Cláudio Britto estreou no comando com derrota (Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal)

Aquele velho ditado de que nada é tão ruim que não possa piorar nunca fez tanto sentido na quinta rodada, onde o União Barbarense enfrentou o Rio Preto fora de casa. Com três jogadores cumprindo suspensão automática e outros tantos no departamento médico, o Leão da 13 viajou com apenas dois jogadores no banco de reservas, sendo um deles goleiro.

Como se não bastasse isso, um placar arrasador em Rio Preto: 4 a 1 para os donos da casa e o União desabando ladeira a baixo no campeonato. O único ponto positivo da partida foi uma melhora da postura do time em campo, porém o mau resultado ofuscou o feito.

Diante do Guarani o roteiro se repetiu: União jogando bem, mas sofrendo gols no início e final do jogo com direito a lei do ex, onde o paraguaio Braian Samudio, que jogou no time barbarense em 2016, balançou as redes.

Da sexta para a sétima rodada, o técnico interino Cláudio Britto teve uma semana cheia para preparar a equipe e corrigir as falhas, testar novas formações e aprimorar os setores mais fracos até que chegasse a partida diante do Penapolense.

A chegada de Melinho, e o primeiro ponto somado

A expectativa para o jogo contra a equipe de Penápolis cresceu absurdamente no decorrer da semana, assim como a confiança do elenco, comissão técnica, jogadores, enfim, todos que estavam de certa forma envolvidos com o União.

Além disso, outra esperança para a partida foi a chegada do meia Melinho, que se tornou ídolo do Leão da 13 quando vestiu a camisa alvinegra. Com 36 anos, o jogador interrompeu sua aposentadoria após pouco mais de um ano sem jogar para tentar salvar a pele do seu clube do coração.

Apresentação do meia Melinho com diretores da Miltrat, patrocinadora do União (Foto: Jornal Diário de Santa Bárbara)

Enfim havia chegado o sábado da partida. O céu estava pesado e próximo da hora do apito inicial uma forte chuva caiu sobre o estádio Antônio Guimarães. Chuva esta que seria para lavar a alma? Talvez.

Começada a partida, a chuva não deu trégua e as equipes demonstraram muita dificuldade para encontrar organização em campo, esbanjando passes errados e carecendo na criatividade e também na técnica. Apesar disso, o Leão da 13 administrou melhor as adversidades até o intervalo.

No segundo tempo, o Penapolense saiu na frente com Thiago Moura e o fim do mundo parecia ter sido instaurado no Antônio Guimarães. A torcida esbravejava inconformada com o tento adversário, até que Renato Maceió igualou o marcador e deu um pouco de tranquilidade aos fanáticos pelo União Barbarense. A partir daí os donos da casa conseguiram segurar o empate, mas faltando apenas cinco minutos para o fim do jogo, o CAP novamente deu um susto e Fio virou o placar.

Assim como a chuva, a torcida desabou. Mas nem tudo estava perdido e, no último minuto de jogo, Ewerton empatou novamente e assegurou o primeiro ponto do Leão da 13 na competição. Um empate sofrido, com gosto de derrota e que não tirou das costas do time o peso da lanterna.

Ewerton, autor do gol de empate diante do Penapolense (Foto: Sanderson Barbarini/Foco no Esporte)

Uma pitada de polêmica e o primeiro triunfo

Apesar do empate em casa não ser um resultado muito bom, a equipe barbarense ganhou um certo incentivo para o confronto diante do Batatais na oitava rodada, porém, um problema maior surgiu no caminho. O destino do Leão da 13 na rodada fica há aproximadamente 240 km de Santa Bárbara d’Oeste, cerca de duas horas e meia de viagem, e como o clube não tinha dinheiro para bancar a hospedagem dos atletas e comissão técnica, viajaram no mesmo dia, logo no início da tarde.

O meia Melinho, em seu Facebook, postou uma foto como forma de desabafo por ter que viajar mais uma vez para um lugar distante no mesmo dia da partida. A repercussão da postagem foi tão grande que gerou um clima pesado no clube. Em relação ao jogo, o Leão da 13 sofreu novamente mais um revés, dessa vez por 1 a 0 diante da equipe de Batatais.

Foto: Reprodução/Facebook

Após toda a confusão pela postagem, a diretoria convocou uma coletiva de imprensa onde o meia se justificou, alegando que não queria tumultuar o ambiente que já estava complicado, e o assunto foi resolvido, mas o clube manteve sua carência financeira para realizar viagens. Em meio a tanta confusão, alguns jogadores que estavam descontentes com a situação deixaram o clube.

A próxima batalha do Leão da 13 seria em seus domínios, dessa vez diante do Votuporanguense. O tempo de preparo foi curto, apenas três dias, mas o que estava por vir era grandioso. Além de Melinho, alguns outros reforços chegaram ao clube para compor o time. Os volantes Claudinei e Luis Fernando foram apresentados e ficaram disponíveis para a partida.

Na véspera do confronto, o técnico interino Cláudio Britto convocou o torcedor fiel do União Barbarense a comparecer no estádio. Em seu discurso, o eterno capitão falou com o coração e pediu para que, por amor, o torcedor perdoasse as falhas, as más gestões e todos os motivos que existiam e o fazia se afastar do clube do coração.

Quem acatou o pedido de Britto e compareceu ao estádio Antônio Guimarães naquele sábado pode ver o que não se via há quase um ano na Toca do Leão: uma vitória. A primeira vitória desde o último confronto de 2016, diante do mesmo adversário, o Votuporanguense. Quem saiu na frente no marcador foi a equipe visitante aos 20 minutos do primeiro tempo com gol de Anderson Cavalo. Até o intervalo, a equipe barbarense não conseguiu balançar as redes.

Na cabeça do torcedor estaria acontecendo ali mais uma derrota do União Barbarense. O segundo tempo foi sofrido e contou com uma atuação sem muitos elogios vindo da arquibancada. O desespero era evidente, até que aos 11 minutos Douglas recebeu a bola dentro da área e sofreu falta de Paulo Henrique, lance este assinalado pênalti. A cobrança ficou por conta de Melinho, que converteu e deixou tudo igual no placar.

O alívio dentro e fora de campo foi evidente, mas todos sabiam que um empate não bastaria. Só a vitória interessava ao União. E foi buscando a vitória que os donos da casa protagonizaram o segundo tempo, mas nada da bola entrar. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, os 420 pagantes presentes na Toca presenciaram milagre. Aos 41 minutos, Melinho ajeitou a bola para Gustavo Vintecinco, que chutou firme e garantiu o primeiro rugido do Leão da 13 na Série A2 de 2017.

Gustavo Vintecinco comemorou o gol da virada com a torcida (Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal)

Cláudio Britto é efetivado como técnico do União Barbarense

O Leão da 13 renovou seus ânimos para continuar sua sequência de jogos com a primeira vitória garantida. O próximo adversário seria o Taubaté fora de casa. Dias antes deste confronto, o técnico interino Cláudio Britto foi efetivado na função tanto por conta da evolução apresentada pelo time com seu comando, quanto pela falta de condição financeira do clube para buscar outro treinador que pudesse ocupar o cargo.

Em relação ao jogo, o Taubaté teve muito trabalho diante do União Barbarense, mas saiu do estádio Joaquinzão com os três pontos. O Burro sofreu para bater o Leão da 13 que, mesmo jogando como visitante, tomou as rédeas da partida e foi pra cima dos donos da casa. O Taubaté marcou o gol da vitória por 1 a 0 com Alex Silva apenas no segundo tempo. A equipe barbarense sentiu o baque do gol e não teve forças para buscar o empate.

Apesar da boa atuação, o União Barbarense não conseguiu evitar a derrota (Foto: Bruno Castilho/EC Taubaté)

União Barbarense é goleado em casa e vê técnico ser detido por atraso de pensão alimentícia

A situação crítica do Leão da 13 só piorou tanto dentro quanto fora de campo. Depois do revés contra o Taubaté, a equipe barbarense recebeu o Mogi Mirim em seu estádio, mas teve a sua pior partida apresentada, isso tudo por consequência dos desfalques no setor defensivo, onde a dupla titular não foi a campo.

O União Barbarense tentou se impor diante dos visitantes, mas nada funcionava. O Sapão também deixou a desejar, mas apresentou um pouco mais de organização e eficiência quando chegou ao campo de ataque, tanto que conseguiu o largo placar de 4 a 1, com gols de Edinho, Pretinho, Miguel e Regis. O único tento do Leão da 13 foi marcado por Gustavo Vintecinco.

Como se não bastasse o péssimo resultado naquela tarde de sábado, ao fim da partida um infortúnio chocou a todos: o técnico Cláudio Britto deixou o estádio Antônio Guimarães rumo à delegacia de polícia, sendo detido por atraso de pensão alimentícia. A acusação foi de que o comandante da equipe alvinegra teria débitos pendentes entre 2014 e 2015, e foi imediatamente levado para o Plantão Policial da cidade onde ficou preso e, após três dias de negociações, foi liberado no início da noite de terça-feira.

Britto foi detido logo após o término da partida diante do Mogi Mirim (Foto: Sanderson Barbarini/Foco no Esporte)

Vitória improvável dá ânimo a mais para o Leão da 13

Mesmo liberado na noite anterior da partida diante do Bragantino fora de casa, o técnico Cláudio Britto não viajou com o time para Bragança. A vontade dele era estar no banco de reservas orientando seus comandados, mas a diretoria optou por dar um dia de folga para o comandante da equipe colocar a cabeça em ordem. Quem assumiu a equipe nesta partida foi o preparador de goleiros Edervan Boiam, juntamente com Sandro Lima, preparador físico.

A projeção era de uma postura frágil do União Barbarense em campo depois de todo o clima tenso vivenciado pelo time com a prisão de Britto, porém, aconteceu justamente o oposto. Jogando longe de seus domínios, o Leão da 13 conseguiu vencer com propriedade o Bragantino por 2 a 0, com gols de Luis Fernando e Melinho. A vitória foi dedicada ao treinador, que acompanhou a partida de longe.

Bragantino foi surpreendido com vitória do Leão da 13 (Rafael Moreira/C. A. Bragantino/ Divulgação)

De volta ao comando para a rodada seguinte, Britto teve um adversário difícil pela frente. A Portuguesa recebeu o União no Canindé, porém não apresentou bom futebol. Muito menos a equipe barbarense. E apesar de ambos os times terem sido muito esforçados, esbarraram nas próprias limitações técnicas e penaram do início ao fim em busca de um único gol, mas a sorte estava do lado dos donos da casa, que venceram pelo placar mínimo.

União começa a fazer as contas para tentar fugir do descenso

A rodada seguinte daria início a uma sequência de jogos cruciais para o União Barbarense tentar se livrar de vez da zona de rebaixamento. Os seis últimos adversários: Velo Clube, São Caetano, Sertãozinho, Juventus, XV de Piracicaba e Capivariano. Uma mistura de confrontos diretos e adversários superiores complicaram a vida do Leão da 13.

O União Barbarense recebeu o Velo Clube no estádio Antônio Guimarães. O primeiro adversário das seis "finais" que iria disputar. Era uma noite de quarta-feira e os adversários acreditavam muito na vitória, mas o que se viu na Toca do Leão foi algo totalmente diferente. Uma partida digna de rasgar elogios à equipe barbarense que dominou grande parte do jogo e assegurou a vitória pelo placar de 3 a 1, com dois gols de Melinho, sendo um golaço de fora da área, e outro de Gustavo Vintecinco.

Camisa 10 marcou golaço de fora da área (Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal)

Contra o São Caetano o desafio seria um pouco mais complicado. Um duelo de opostos entre líder e lanterna da competição. O torcedor unionista estava esperançoso em ver mais uma vitória para de fato embalar a equipe na briga contra o rebaixamento. Entretanto, o União Barbarense acabou se complicando em seus domínios e o que se viu foi um completo domínio do Azulão em partida que contou com três jogadores expulsos, sendo dois do União e um do São Caetano, e a vitória dos visitantes por 2 a 0.

Se o Leão da 13 já vinha em estado de alerta ao descenso a cada rodada, a coisa ficou ainda mais séria no confronto diante do Sertãozinho. E não deu nem tempo de o time do União Barbarense pensar em algo, já que o Touro dos Canaviais não precisou de muito para abrir o placar aos oito minutos do primeiro tempo e logo em seguida fazer o segundo gol.

O União deixou de existir dentro de campo e apresentou perigo apenas uma vez em todo o jogo, mas acabou sofrendo o terceiro gol um pouco depois da metade do segundo tempo. O placar final por 3 a 0 decretou mais uma derrota do União e o rebaixamento ficou ainda mais escancarado, faltando apenas um empurrãozinho.

Derrota para o Sertãozinho complicou ainda mais a vida do Leão da 13 na Série A2 (Foto: Reprodução/Futebol Interior)

O jogo da confirmação do rebaixamento e a derrota arrasadora no clássico

Só faltava um passo para que o União Barbarense fosse matematicamente rebaixado. O confronto diante do Juventus foi o pé na cova, já que o Leão da 13 além de vencer, precisou torcer por uma combinação de outros resultados para que não fosse decretado o descenso com duas rodadas de antecedência. A vitória unionista aconteceu pelo placar mínimo assegurado pelo gol de Fernandinho. Porém, a vitória do Oeste por 3 a 1 diante do Bragantino deu o empurrão que faltava para concretizar o rebaixamento do União.

A comemoração do único gol da partida, marcado por Fernandinho (Foto: Sanderson Barbarini/Foco no Esporte)

A penúltima rodada poderia ao menos dar ao Leão da 13 o privilégio de ser o carrasco do XV de Piracicaba no clássico regional. O adversário da vez não podia perder, ou então teria seu descenso decretado nesta rodada. Mas o União mal teve chances. Um grande 4 a 0 sofrido em casa e com direito a invasão da torcida adversária transbordou ainda mais a má campanha do lanterna, que ali somou sua 13ª derrota na competição e livrou o Nhô Quim da zona de rebaixamento.

Debandada na última rodada e goleada decretam fim da Série A2 ao Leão da 13 no centésimo jogo de Melinho

O martírio parecia não ter fim. A última rodada da Série A2 de 2017 aconteceria no dia 23 de abril, mas no intervalo de tempo entre a derrota sofrida contra o XV de Piracicaba e a última partida do campeonato contra o Capivariano que estava por vir, mais um capítulo da série de polêmicas pintou na Toca do Leão.

O União Barbarense já não almejava mais nada na competição e o confronto diante da equipe de Capivari, que também já estava matematicamente rebaixada, seria unicamente para cumprir tabela, logo, não valia coisa alguma. Uma vitória ou derrota a mais para ambos os lados não mudaria a situação. Nesse jogo, uma célebre comemoração: o centésimo jogo de Melinho com a camisa do União Barbarense.

Porém, a dúvida maior era se realmente aconteceria o confronto e Melinho de fato completaria 100 partidas. Por quê? Bem, a essa altura do campeonato, alguns jogadores já haviam deixado o clube após a goleada na penúltima rodada. O volante Claudinei e o meia Renato Maceió, ambos alegando problemas familiares partiram primeiro.

No embalo, mais oito dos 21 jogadores também deixaram o clube, restando apenas 13 a disposição de Cláudio Britto para o jogo contra o Capivariano, que decidiram ir a campo somente após a diretoria assegurar ao menos as passagens de volta para casa, já que os salários estavam atrasados há pelo menos três meses.

Viajando com esses 13 jogadores, o Leão da 13 anulou a remota chance de ter a primeira derrota por W.O na história do futebol profissional do clube, mas o resultado final doeu tanto quanto. Um arrasador 6 a 0, onde os quatro primeiro gols foram assinalados ainda no primeiro tempo.

A homenagem ao jogo de número 100 de Melinho aconteceu e o meia recebeu uma bela placa de prata, mas não foi no momento e nem da forma que ele esperava. Segundo as palavras do ídolo unionista, ninguém escolhe quando e como vai completar 100 jogos, e infelizmente o dele aconteceu no mais triste cenário.

Placa em homenagem ao 100º jogo do ídolo unionista (Foto: Eliseu Amadio)

Melinho também recebeu uma camisa de presente (Foto: Eliseu Amadio)

Ao fim de tudo, o União Barbarense encerrou sua participação na Série A2 do Campeonato Paulista com 13 jogadores disponíveis na última rodada dos 32 que chegaram ao clube entre janeiro e o início de março. Somou 13 pontos em 19 partidas, sendo um empate, quatro vitórias e 14 derrotas. Ao todo foram 13 gols marcados e 41 gols sofridos, com um aproveitamento de 22,8%.

Não se sabe ao certo o que acontecerá com o Leão da 13 daqui para frente. A projeção é de que o clube novamente não tenha futebol profissional no segundo semestre, isentando-se da disputa da Copa Paulista de Futebol, além de receber mais uma série de processos judiciais dos jogadores que certamente irão buscar seus direitos. Mais uma vez o clube está sendo derrotado por seus próprios problemas e sofrerá para seguir caminhando com as próprias pernas.