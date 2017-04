Audax supera São Francisco-BA e emplaca sequência de quatro vitórias no Brasileiro Feminino

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA NONA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO, REALIZADA ÀS 15H, NO ESTÁDIO JOSÉ LIBERATTI, EM OSASCO, SÃO PAULO.

O returno do Campeonato Brasileiro Feminino começou nesta semana e o Audax recebeu o São Francisco-BA, nesta quarta-feira (19), às 15h, no Estádio Prefeito José Liberatti. Após fechar o primeiro turno com uma sequência de três vitórias, o Audax voltou a atuar em Osasco e venceu o São Francisco por 3 a 2.

Terceira colocada do Grupo 1, a equipe do Audax possui 16 pontos e enfrentará, na próxima quarta-feira (26), às 15h, o Kindermann-SC, pela nona rodada da competição. O time de Maurício Salgado quer manter a boa campanha a fim de encaminhar a vaga para a próxima fase e se aproximar dos primeiros colocados do grupo.

Já o São Francisco-BA, sexto colocado com apenas quatro pontos no Grupo 1, receberá o Grêmio, também às 15h de quarta-feira (26), no Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde e precisa da vitória para continuar na briga pela classificação para a próxima fase da competição.

Jogo é marcado por gol no primeiro minuto da partida e empate em apenas dois minutos

O Audax começou o primeiro tempo de forma excelente, conseguindo chegar ao primeiro gol com apenas um minuto de partida. A atacante Giu finalizou e a goleira adversária falhou. Não demorou muito para que o time da casa ampliasse o placar. Aos 10 minutos, a atacante Carla desviou de cabeça, após ótima bola colocada na área, e mandou no ângulo direito do gol do São Francisco, marcando 2 a 0 no placar.

Apesar da vitória parcial e por demonstrar tranquilidade em campo, o Audax viu o São Francisco empatar em apenas dois minutos. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Ellen chegou pelo lado direito e finalizou direto para o gol, marcando o primeiro do São Francisco na partida. Na sequência, Aline saiu livre de marcação e, frente a frente com Vivi, mandou uma bomba para o fundo do gol, empatando a partida.

Em busca da quarta vitória seguida, o Audax voltou mais ligado para o segundo tempo e teve a chance de voltar a frente do placar em uma cobrança de falta de Bianca, Agustina pegou o rebote e mandou no travessão. Aos 10 minutos do segundo tempo, Camila puxou um rápido contra ataque pela direita, tocou para Carla, que mandou a bola para o fundo da rede pela segunda vez no jogo e garantindo a vitória por 3 a 2 do Audax.