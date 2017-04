Kaka pega pênalti e Flamengo vence Foz Cataratas em Brasileiro Feminino

O Foz Cataratas recebeu o Flamengo no Estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. O jogo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e terminou em 1 a 0 para a equipe carioca. O Foz ocupa a sexta posição na tabela do Grupo 2, já o Flamengo está na terceira colocação, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o líder do grupo Rio Preto e o Foz enfrenta a Ponte Preta.

O gol da partida foi da zagueira Ana Carol, aos 30' do segundo tempo. Um minuto após o gol foi marcado pênalti para o Foz e Vero cobrou. No entanto, a goleira Kaka defendeu e o Flamengo chegou a sua quarta vitória consecutiva.

Rio Preto goleia Ponte Preta

O líder do Grupo 2 venceu a Ponte Preta por 5 a 0, com gols de Darlene (duas vezes), Edilaine, Maiara e Negona. O Rio Preto tem agora 21 pontos e o Ponte Preta está na sétima posição, com 4 pontos.