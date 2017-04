Fora de casa, Kindermann goleia e complica Grêmio no Brasileiro Feminino

Na tarde de sexta (21), Grêmio e Kindermann fizeram partida que encerrou a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Visitantes, as Caçadoras venceram o jogo por 5 a 0, com gols marcados por Júlia Bianchi (3x), Giovanna Crivelari e Sthephanie. Com o resultado, a equipe do Kindermann chega aos 13 pontos e ocupa a 4ª posição da tabela. O Grêmio, por sua vez, se mantém com 4 pontos, ficando em situação delicada na penúltima colocação à frente apenas do Vitória-PE, com 2 pontos.

Abrindo o placar aos 3 minutos da primeira etapa, Júlia Bianchi deu o pontapé inicial para o domínio do Kindermann no jogo. Com calma na armação das jogadas e eficiência no toque, a equipe foi soberana no decorrer da partida, mantendo grande posse de bola e aproveitando os diversos erros da defesa do Grêmio.

Nervoso e mal entrosado, o time tricolor gaúcho não conseguia finalizar as poucas investidas ofensivas que criava. As maiores chances de gol da equipe do Grêmio vieram em jogadas aéreas, mas terminaram sem sucesso graças à ótima atuação do setor defensivo do Kindermann. Goleira da equipe catarinense, Bárbara fez apenas uma defesa no final do 2º tempo.

No início da segunda etapa, a equipe gremista deu indícios de melhora, regulando a posse de bola da partida com mais calma. No entanto, os consecutivos erros no desenvolvimento das jogadas abriram espaço para a equipe do Kindermann crescer e estufar as redes novamente, desta vez com Giovanna Crivelari. Mudando sua estratégia, o time do Grêmio tentou frear a equipe catarinense por meio das faltas - o que resultou na expulsão da tricolor Dani Fleitas, por forte carrinho em Crivelari.

Marcando ainda 3 gols nos 15 minutos finais, a equipe do Kindermann mostrou a que veio para o público gaúcho presente no estádio. Com habilidade, união e rapidez, as Caçadoras asseguraram o resultado positivo e voltam para Santa Catarina com mais 3 pontos na tabela. O Grêmio, que enfrenta o São Francisco-BA na quarta (26), precisa vencer a fim de se distanciar da zona da degola. O Kindermann, mais tranquilo, tem como próximo adversário o Audax-SP na cidade de Osasco, também na quarta (26).