Atlético-PR e Flamengo medem forças em duelo pela liderança do Grupo 4

Em mais uma partida válida pela Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense receberá em casa, na Arena da Baixada pelo jogo da volta, o Flamengo. No jogo da ida, o rubro-negro carioca venceu por 2 a 1, no Maracanã. O jogo foi marcado não só pela vitória, mas também com a lesão do meia Diego, do Flamengo, que teve uma torção no joelho durante a partida.

Apesar de vantagem na Arena da Baixada, os números do Atlético-PR são inferiores ao do Flamengo. São 22 vitórias e 71 gols do Furacão contra 24 vitórias e 68 gols do Rubro-Negro, garantindo também 12 empates.

Na partida envolvendo as equipes, no jogo de ida, foi equilibrada mas o Flamengo conseguiu criar mais jogo, e o Atlético-PR precisou se retrancar depois de tomar os gols, mas o time carioca buscou sempre a construção de jogadas.

O técnico Paulo Autuori comentou sobre o confronto, especificando que o jogo não é totalmente decisivo: "O jogo não é decisivo, é determinante em relação à classificação. Não é decisivo porque o número de pontos num grupo tão equilibrado como esse não deverá ser muito alto para classificação. Mas creio ser determinante sim, pois existem momentos chaves em todas as competições e creio que esse, para ambas as equipes, é um momento chave. Há diferença", disse.

Com vitória do San Lorenzo contra a Universidad Católica, o Flamengo pode levar vantagem caso vença, pois vai a 9 pontos e mantem diferença de 4 pontos contra a Universidad Católica, enquanto o Atlético fica com 4 pontos. Caso o Atlético-PR vença, vai a 7 e fica com um ponto a mais que o Flamengo, e o empate do jogo paralelo é vantajoso para os clubes brasileiros.

No Flamengo, Zé Ricardo falou também e elogiou o time adversário: ''Vejo a equipe do Atlético jovem, mas com alguns jogadores experientes. Conseguiram desempenhar bom jogo no segundo tempo. Criaram mais opções de velocidade. Tanto que gol saiu de um passe rápido. Nossa expectativa é que a gente consiga manter nosso ritmo a maior parte do tempo amanhã. A gente tem um adversário pela frente. Cada vez as equipes se preparam mais. Acredito que o Brasileiro desse ano deve ser um dos mais equilibrados dos últimos tempos. Sabemos o quando é difícil. Atlético-PR consegue jogar bem fora de casa. Jogo equilibrado amanhã, tomara que a gente consiga, não só ter posse de bola, e consiga ser ofensivo'', finalizou Zé Ricardo.